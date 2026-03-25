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Publicada em 25 de Março de 2026 às 15:19

Caxias do Sul inicia campanha de vacinação aos finais de semana

Secretaria da Saúde manterá sete UBSs abertas no último sábado do mês, das 10h às 16h

Secretaria da Saúde manterá sete UBSs abertas no último sábado do mês, das 10h às 16h

Gisele Nozari/Prefeitura Caxias do Sul/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A Campanha Vacina Caxias, realizada por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa imunizar todos os caxienses e iniciará no próximo sábado, dia 28 de março. O lançamento será na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cruzeiro, a partir das 10h até 16h. Neste sábado estarão disponíveis doses da vacina trivalente (Influenza), para crianças de até seis anos incompletos (de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes (em qualquer idade gestacional) e idosos acima de 60 anos que, gradativamente, serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
A Campanha Vacina Caxias, realizada por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa imunizar todos os caxienses e iniciará no próximo sábado, dia 28 de março. O lançamento será na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cruzeiro, a partir das 10h até 16h. Neste sábado estarão disponíveis doses da vacina trivalente (Influenza), para crianças de até seis anos incompletos (de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes (em qualquer idade gestacional) e idosos acima de 60 anos que, gradativamente, serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
A oferta de vacinação em finais de semana, que será permanente, justifica-se pelos seguintes fatores: dificuldade de acesso da população trabalhadora em horário comercial; necessidade de resgatar esquemas vacinais incompletos; existência de faltosos identificados nos sistemas de informação; e estratégia de redução de barreiras organizacionais e geográficas.
As ações serão sempre no último sábado do mês em sete UBSs, das 10h às 16h, abrangendo caxienses de todas as idades. Em torno de 30 tipos de vacinas estarão disponíveis e dezenas de servidores da Saúde atuarão nos atendimentos. Também está prevista uma parceria com a Cruz Vermelha caxiense para manter, junto à Praça Dante Alighieri, um ônibus nos sábados que ocorre a ação, tendo assim mais um ponto de vacinação na área central. Neste sábado, por exemplo, o ônibus ofertará todas as vacinas disponíveis, inclusive a da gripe (Influenza), prioritariamente, para crianças de até seis anos, gestantes e idosos. Após, o ônibus atuará em outros locais.
O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, destacou a importância da campanha e a vontade dos servidores em executar ações deste porte, que se torna fundamental para a comunidade. Ele reforça a ideia de acreditar na vacinação e como é necessário disponibilizá-la a todos, afim de minimizar problemas futuros. Já para a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles, a comunidade necessita se engajar na campanha, principalmente em relação às crianças e aos idosos.
Os objetivos primordiais do programa são ampliação do acesso da população às ações e serviços de imunização; aumento das coberturas vacinais, com foco na redução de bolsões de suscetíveis; implementação de estratégias extramuros e descentralizadas; e redução do risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis.
A diretora da Atenção Primária da SMS, Ediléia Sganzerla, reforçou a importância de UBSs estarem abertas à comunidade, reafirmando que as vacinas serão ofertadas para todas as faixas etárias.

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