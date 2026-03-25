Caxias do Sul inicia campanha de vacinação aos finais de semana

A Campanha Vacina Caxias, realizada por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa imunizar todos os caxienses e iniciará no próximo sábado, dia 28 de março. O lançamento será na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cruzeiro, a partir das 10h até 16h. Neste sábado estarão disponíveis doses da vacina trivalente (Influenza), para crianças de até seis anos incompletos (de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes (em qualquer idade gestacional) e idosos acima de 60 anos que, gradativamente, serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

A oferta de vacinação em finais de semana, que será permanente, justifica-se pelos seguintes fatores: dificuldade de acesso da população trabalhadora em horário comercial; necessidade de resgatar esquemas vacinais incompletos; existência de faltosos identificados nos sistemas de informação; e estratégia de redução de barreiras organizacionais e geográficas.

As ações serão sempre no último sábado do mês em sete UBSs, das 10h às 16h, abrangendo caxienses de todas as idades. Em torno de 30 tipos de vacinas estarão disponíveis e dezenas de servidores da Saúde atuarão nos atendimentos. Também está prevista uma parceria com a Cruz Vermelha caxiense para manter, junto à Praça Dante Alighieri, um ônibus nos sábados que ocorre a ação, tendo assim mais um ponto de vacinação na área central. Neste sábado, por exemplo, o ônibus ofertará todas as vacinas disponíveis, inclusive a da gripe (Influenza), prioritariamente, para crianças de até seis anos, gestantes e idosos. Após, o ônibus atuará em outros locais.

O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, destacou a importância da campanha e a vontade dos servidores em executar ações deste porte, que se torna fundamental para a comunidade. Ele reforça a ideia de acreditar na vacinação e como é necessário disponibilizá-la a todos, afim de minimizar problemas futuros. Já p ara a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles, a comunidade necessita se engajar na campanha, principalmente em relação às crianças e aos idosos.

Os objetivos primordiais do programa são ampliação do acesso da população às ações e serviços de imunização; aumento das coberturas vacinais, com foco na redução de bolsões de suscetíveis; implementação de estratégias extramuros e descentralizadas; e redução do risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis.

A diretora da Atenção Primária da SMS, Ediléia Sganzerla, reforçou a importância de UBSs estarem abertas à comunidade, reafirmando que as vacinas serão ofertadas para todas as faixas etárias.