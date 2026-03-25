Ministro da Educação confirma curso de medicina em Bagé

ministro da Educação , Camilo Santana, esteve em Bagé na terça-feira (24) para uma visita técnica ao Campus Bagé da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Durante a visita, o ministro confirmou um investimento de cerca de R$ 14 milhões na universidade e a confirmação da implementação do curso de medicina na cidade.

Camilo Santana explicou que no dia 30 de março será sancionada a lei que permitirá a criação. A partir disso, a gestão da Unipampa deverá detalhar o número de docentes, além de outros pontos necessários para a oferta do curso. “Vamos autorizar o número de professores e de técnicos, com ampliação de orçamento para a universidade. Falta apenas a infraestrutura para iniciar. Nosso desejo é que já possa começar no próximo semestre, mas isso dependerá dessa avaliação”, explicou o ministro.

A Unipampa já possui o curso de medicina em Uruguaiana, para onde o ministro afirmou estar articulando o projeto do hospital universitário em Uruguaiana. "Também vamos nos empenhar a trabalhar para a aquisição de uma sede própria para a reitoria, em um prédio histórico já recuperado no centro da cidade.” O ministro ainda autorizou os recursos necessários para a finalização da Casa do Estudante do Campus Bagé.