Alta do diesel pressiona custos, mas serviços seguem em Santa Maria

A Prefeitura de Santa Maria, na região Central do Rio Grande do Sul, informou nesta terça-feira (25) que segue monitorando a situação do abastecimento de combustíveis, diante do cenário de instabilidade no fornecimento de óleo diesel. Até o momento, não há registro de impacto direto nos serviços públicos do município.

Apesar da normalidade na operação, a administração municipal aponta que o principal efeito da crise tem sido o aumento dos custos. A elevação nos preços do diesel já pressiona os cofres públicos, assim como ocorre em outras cidades da região, exigindo maior atenção na gestão dos recursos.

Segundo a prefeitura, o acompanhamento da situação é contínuo, considerando o risco de agravamento do cenário nos próximos dias. A preocupação é evitar que uma eventual escassez de combustível comprometa a execução de serviços essenciais, especialmente nas áreas que dependem diretamente do uso de veículos movidos a diesel.

Por enquanto, o município mantém suas atividades sem necessidade de medidas de contingenciamento, mas permanece em alerta diante das incertezas no mercado de combustíveis e dos reflexos do cenário internacional.