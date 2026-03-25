Falta de diesel afeta serviços públicos em Lavras do Sul, diz prefeito

A crise no abastecimento de combustível já começa a impactar serviços públicos em Lavras do Sul, na região da Campanha. Segundo o prefeito Renan Delabary, a escassez de óleo diesel tem provocado prejuízos principalmente em veículos mais antigos e em áreas essenciais da administração municipal.

De acordo com o gestor, os setores mais afetados são as secretarias que dependem diretamente do diesel comum para manter suas atividades. “Estamos tendo algum tipo de prejuízo, principalmente nos veículos mais antigos e nos veículos da Agricultura e da Educação”, afirma.

Apesar das dificuldades, o município ainda não enfrenta desabastecimento total. Delabary destaca que os postos locais têm feito esforços para garantir o fornecimento. “Eles têm feito o máximo esforço para não deixar que aconteça o desabastecimento”, explica. Ainda assim, a situação preocupa, já que o cenário é considerado global e pode se agravar nos próximos dias.

A administração municipal segue monitorando o quadro e busca informações constantes sobre o abastecimento. Segundo o prefeito, há incerteza sobre até quando será possível manter os serviços sem impactos mais significativos. “Estamos no aguardo de novas informações para saber até quando teremos condições de seguir sem interferência nos serviços básicos”, ressalta.