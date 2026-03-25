Erechim mantém serviços apesar de entregas reduzidas de diesel

Mesmo diante da crise no abastecimento de combustíveis que atinge municípios do interior do Rio Grande do Sul, Erechim, no Norte do Estado, informou que segue mantendo os serviços públicos sem interrupções. De acordo com comunicado da prefeitura divulgado nesta terça-feira (25), não há desabastecimento de óleo diesel no município, apesar da redução nas entregas.

A administração municipal, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que acompanha a situação diariamente e já adotou medidas preventivas para evitar impactos mais severos. Na semana passada, a prefeitura se reuniu com a empresa responsável pelo fornecimento contínuo de combustível, que segue realizando as entregas, ainda que em volume menor.

Como forma de contingenciamento, o município passou a priorizar o uso racional do diesel. “A Administração Municipal já está preconizando a economia dentro do possível”, diz a nota. A prefeitura também avalia o modelo de entrega adotado pela fornecedora e analisa um pedido de reequilíbrio contratual apresentado pela empresa.

Além disso, a gestão municipal já encaminhou um contrato emergencial, que poderá ser acionado caso haja falhas no cumprimento das entregas. A medida busca garantir a continuidade dos serviços essenciais, especialmente em áreas mais sensíveis da administração pública.

O cenário em Erechim contrasta com o de outras cidades gaúchas que já enfrentam restrições mais severas, principalmente no transporte coletivo e em serviços não essenciais. Ainda assim, a prefeitura reforça que segue em alerta diante da instabilidade no fornecimento e das incertezas provocadas pelo contexto internacional.