Caxienses devem gastar mais para comprar presentes de Páscoa

A pesquisa de intenção de compras para a Páscoa 2026, realizada anualmente pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, revela um cenário positivo para o comércio da cidade, com destaque para o tíquete médio de R$ 261,54. O valor representa crescimento de 9,3% em relação a 2025.

Ainda de acordo com o levantamento, 53,1% dos entrevistados desejam fazer compras para a data ou já realizaram, enquanto 10,7% avaliam a possibilidade. Pouco mais de 43% dos consumidores planejam gastar mais do que em 2025, enquanto 38,2% devem manter o mesmo orçamento e apenas 18,5% indicaram redução no investimento. O Pix lidera como meio de pagamento preferido, seguido por cartão de débito, dinheiro e cartão de crédito.

A pesquisa da CDL Caxias revela que 77,4% dos consumidores já sabem o que irão adquirir. O chocolate segue como principal escolha, sendo citado por 87% dos entrevistados. Entre os tipos de chocolate, os ovos de Páscoa lideram entre as escolhas, seguidos por bombons, barras, cestas, coelhos e opções mais sofisticadas, como ovos de colher e chocolates gourmet.

O comércio de Caxias do Sul segue como principal escolha dos consumidores, com destaque para lojas de rua do Centro, que serão as mais procuradas pelos consumidores, seguido pelos supermercados. Quanto a escolha do local de compra, os fatores decisivos são qualidade e variedade de produtos (34%), preço e condições de pagamento (26,1%) e atendimento (25,3%).