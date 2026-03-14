Páscoa aquece a produção de chocolates em Gramado

A Páscoa, apesar de comemorada na primeira semana de abril, já começou a levar turistas para Gramado, na Serra Gaúcha. A cidade, que é considerada a capital nacional do chocolate artesanal, tem expectativa de receber cerca de 700 mil pessoas até 12 de abril, período no qual a cidade terá eventos em torno da data comemorativa. Segundo João Teixeira, diretor executivo da Associação de Chocolateiros de Gramado (Achoco), mais de 800 toneladas devem ser produzidas especialmente para a data. O processo de fabricação teve início em outubro nas fábrica do município.

A previsão de vendas durante o mês da Páscoa é 20% maior do que a de 2025, conta Teixeira . Ele conta que, em comparação com 2025, houve aumento também na produção - foram 700 toneladas do doce. Os dados são referentes às sete empresas associadas a Achoco: Planalto, Miroh, Caracol, Lugano, Florybal, Chocolate Gramadense e Prawer.

Além disso, a data comemorativa gera em torno de 3 mil empregos na cidade, envolvendo todos os setores, desde a produção do chocolate até lojas e parques temáticos . Ele explica que as empresas não costumam fazer contratações temporárias para o período, uma vez que as empresas se preparam para o volume maior de vendas com antecedência. Com a expectativa maior para 2026, a produção de ovos de Páscoa iniciou em outubro de 2025. “As fábricas iniciam antes para não terem que contratar mais colaboradores, nem de forma temporária. Assim elas conseguem diluir a produção ao longo de praticamente 6 meses antes da Páscoa”, explica o diretor da Achoco.

Por outro lado, Teixeira entende que o maior desafio do setor, atualmente, é a falta de mão de obra , “Esse é nosso maior desafio. A mão de obra está escassa em vários setores produtivos”, conta. Fora isso, ele também menciona a sazonalidade nos preços das matérias primas, como o cacau, que passa por alta no valor. “A margem no preço das matérias primas também afeta a margem de lucro, que é cada vez menor, para não pesar ainda mais no bolso do consumidor”, afirma.

Em paralelo o sabor dos chocolates, Gramado tem uma diversificada programação em pontos turísticos, atrativos turísticos como a decoração temática que enfeita a cidade, além dos desfiles que acontecem na avenida Borges de Medeiros e na Praça das Etnias, onde ficarão a Vila de Páscoa e a Casa do Pascoalino. Para Teixeira o feriado representa um momento especial para Gramado. “É um período aguardado por todas as pessoas, que tem a esperança de uma vida nova, mais alegre e doce”, afirma.

Desde 2021, a cidade é considerada a Capital do Chocolate Artesanal . A nomenclatura também gerou o selo de Indicação Geográfica para alguns chocolates produzidos no município. Hoje, das sete empresas associadas a Achoco, quatro possuem o selo de qualidade de Gramado - Prawer, Chocolate Gramadense, Caracol e Planalto.