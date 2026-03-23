Praças de Santa Maria passam a contar com iluminação em Led

A modernização com lâmpadas de LED chegou às praças de Santa Maria. A prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, acompanhou a instalação de lâmpadas e, em alguns pontos, de braços metálicos que foram substituídos para ficarem melhor adequados à nova iluminação. No total, 74 praças estão com seus espaços mais seguros para o convívio da comunidade.

O serviço teve início em março de 2025 e se constituiu na substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, contemplando cerca de 29 mil pontos de luz. O plano de modernização previsto no contrato com a IP Santa Maria Concessionária de Iluminação Pública S.A. é que em um ano estivesse concluída a modernização na cidade e nos nove distritos do interior.

A modernização contempla praças de todas as regiões e no Distrito de Boca do Monte. Entre algumas, destaca-se: Praça Saldanha Marinho, Centro; Praça General Osório (Mallet), Passo D’Areia; Praça Saturnino de Brito, Centro; Praça Tenente João Pedro Menna Barreto (Bombeiros), Bonfim; Praça Petrônio Cabral, Bairro Tancredo Neves; Praça do Fórum, Nossa Senhora das Dores; Parque Itaimbé, no Centro; Parque da Medianeira; área verde da Cohab Fernando Ferrari, Camobi; Praça Zilda Arns, Diácono João Luiz Pozzobon; Praça Naturalizada (Praça Lapis) e Nova Santa Marta.

Com as lâmpadas de LED, a cidade já conta com iluminação mais eficiente, mais econômica e com menos danos ao meio ambiente, já que a tecnologia reduz a emissão de gás carbônico. A consequência é uma cidade mais segura, pois, com mais luminosidade, a tendência é de queda na criminalidade, e melhoria na qualidade de vida da população.