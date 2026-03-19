Marroni minimiza impacto de fim da concessão sobre o Samu em trechos de rodovias em Pelotas

preocupação com o atendimento a emergências nas rodovias tom mais cauteloso. Segundo ele, o sistema tem funcionado adequadamente com a estrutura atual. Enquanto parte dos municípios da região Sul do RS manifestaapós o fim da concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, adota um. Segundo ele, ocom a estrutura atual.

“Está sendo muito tranquilo. Desde o fim da concessão tivemos 13 acidentes e todos foram atendidos prontamente, com tempo de resposta entre quatro e 11 minutos”, afirma. O atendimento é coordenado pela central do Samu, que aciona a ambulância mais próxima disponível ao longo do trecho.

De acordo com Marroni, não houve necessidade de ampliar equipes ou frota. “Com o nível de ocorrências atual, é plenamente possível atender com a estrutura que já existe.” Ele destaca ainda que, somadas, as ambulâncias disponíveis na região superam o número que era mantido pela concessionária.

Apesar da avaliação positiva no curto prazo, o prefeito concorda que o modelo exige monitoramento contínuo e articulação entre municípios, governo do Estado e órgãos federais.

Já em relação à futura concessão, Marroni reforça críticas ao formato proposto, especialmente quanto à inclusão de obras no cálculo da tarifa de pedágio. Para ele, investimentos estruturais não devem ser repassados ao usuário. “A concessão não pode incluir trechos exagerados de construção de novas rodovias, porque isso aumenta a tarifa para toda a malha”, afirma. Ele cita como exemplo a ponte internacional de Jaguarão e intervenções na BR-392. “Essas obras devem ser bancadas pelo Tesouro, não pelo pedágio.”

O prefeito também defende tarifas mais baixas e critica a localização de pórticos de free flow em áreas urbanas. “Eles precisam ficar nas divisas entre municípios, não dentro das cidades, para evitar que as pessoas paguem para se deslocar internamente.”

A posição de Pelotas reforça o debate regional sobre o equilíbrio entre investimentos e custos ao usuário, em um momento em que o novo modelo de concessão ainda está em discussão e deve definir o futuro da principal malha rodoviária da Zona Sul.