Santa Rosa ganha parque de trampolins voltado ao público infantil

Aberto em fevereiro deste ano em Santa Rosa, o Skala Park é considerado o maior parque de trampolim do Rio Grande do Sul. Com uma área de 374 metros quadrados, o espaço foi idealizado por Rafael Scalabrin, um engenheiro que percebeu a falta de locais voltados para o público infantil na cidade. O parque ainda conta com fliperama, parede de escalada, tirolesa, além de uma praça de alimentação.
Inaugurado em fevereiro, o projeto para o local iniciou ainda em novembro de 2025, quando a estrutura começou a ser montada. Segundo Scalabrin, foram R$ 1,5 milhões investidos no Skala Park, com gastos de infraestrutura, montagem e manutenção. O espaço do parque tem capacidade para 300 pessoas, e, de acordo com o engenheiro, a lotação máxima foi atingida em algumas oportunidades desde a inauguração.
O retorno vem principalmente do público infantil e pré-adolescente, foco inicial de Scalabrin para o espaço. Segundo ele, a ideia para o parque era ter um espaço no qual crianças pudessem brincar e se exercitar, de maneira que ficassem longe das telas. “Na cidade não tinha um espaço destinado às crianças, para que pudessem se divertir e gastar a energia de forma saudável, sem telas. Eu, como pai, percebi essa necessidade e decidi montar essa estrutura para a família como um todo”, conta. O Skala Park abre de terça a domingo, das 13h15 às 22h e seus ingressos variam entre R$ 29,90 e R$ 59,90, dependendo do tempo da sessão, 25 ou 50 minutos, e entre os dias da semana e finais de semana.