Santa Rosa ganha parque de trampolins voltado ao público infantil

Aberto em fevereiro deste ano em Santa Rosa, o Skala Park é considerado o maior parque de trampolim do Rio Grande do Sul . Com uma área de 374 metros quadrados, o espaço foi idealizado por Rafael Scalabrin, um engenheiro que percebeu a falta de locais voltados para o público infantil na cidade. O parque ainda conta com fliperama, parede de escalada, tirolesa, além de uma praça de alimentação.

Inaugurado em fevereiro, o projeto para o local iniciou ainda em novembro de 2025, quando a estrutura começou a ser montada. Segundo Scalabrin, foram R$ 1,5 milhões investidos no Skala Park , com gastos de infraestrutura, montagem e manutenção. O espaço do parque tem capacidade para 300 pessoas, e, de acordo com o engenheiro, a lotação máxima foi atingida em algumas oportunidades desde a inauguração.