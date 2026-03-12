Mostra de Cinema das Missões fará homenagem a Fernanda Montenegro

A Mostra de Cinema das Missões prepara uma edição especial para 2026 em celebração aos 400 anos da presença das Missões Jesuíticas no sul do Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o evento transformará as ruínas da catedral de pedra de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, em uma sala de cinema, realizando quatro sessões gratuitas e ao ar livre de 29 de outubro a 1º de novembro, com a exibição de curtas-metragens locais, nacionais e internacionais que perpassam temáticas como a coexistência entre povos, consciência ecológica e migrações.

O anúncio da nova edição foi feito em uma sessão especial nesta semana, durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, realizado em parceria entre a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac) e a prefeitura de São Miguel das Missões. Na ocasião, também foi entregue o Prêmio Voz da Terra, distinção inédita que, em sua estreia, foi dedicado à Fernanda Montenegro. A artista foi escolhida para receber o primeiro prêmio por ser, há décadas, a voz que conduz o público pela história das Missões Jesuíticas durante o espetáculo Som e Luz – show que há mais de 40 anos acontece na região.

A criação artística do troféu foi confiada ao artista missioneiro Irineu Garcia, natural de São Luiz Gonzaga. Seu trabalho é conhecido por dialogar com a identidade da região, com a natureza e com as narrativas simbólicas do sul do Brasil. “O prêmio dedicado à Fernanda Montenegro se torna também uma celebração da arte, da identidade das Missões e da memória que existe nas próprias pedras desse território”, destaca Darius Pippi, cocriador e diretor criativo da Mostra de Cinema das Missões.