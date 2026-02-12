Assembleia ofertará prêmio a longas e curtas no Festival de Cinema da Fronteira

Festival Internacional de Cinema da Fronteira Prêmio São Sebastião - Assembleia Legislativa de Cinema, para produções audiovisuais de curta e longa-metragem. , uma instituição cultural da metade sul do RS, neste ano em sua 17ª edição, terá a parceria da Assembleia Legislativa, com o, para produções audiovisuais de curta e longa-metragem.

O prêmio é fruto de um acordo de mútua colaboração entre a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Bagé e a Associação Pró Santa Thereza. Serão entregues prêmios em dinheiro no valor de R$ 10 mil para os vencedores na categoria de melhor longa-metragem e R$ 2,5 mil tanto para o melhor curta, quanto para o melhor curta de animação.

As inscrições estão abertas a partir desta quinta-feira (12) até o dia 10 de março. Os curtas, animações e longas podem ser inscritos na plataforma do Festival no FilmFreeway. O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 28 de abril a 2 de maio nas cidades de Bagé e Santana do Livramento. Os links de registro de obras estão na bio do Instagram @festivaldafronteira.

A Mostra Competitiva Internacional de Curtas-Metragens aceita filmes com duração máxima de 20 minutos, falados originalmente em Português ou Espanhol ou legendados em um desses dois idiomas; de contextos de culturas ibero-americanas; oriundos de países de língua portuguesa, língua espanhola ou idiomas originários; produzidos em regiões de fronteira ou que abordem temáticas relacionadas a fronteiras geográficas, geopolíticas e sociais, bem como a fronteiras ou rupturas de linguagem. O mesmo vale para a Mostra Internacional de Curtas de Animação.

Já a Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens é destinada a filmes com duração mínima de 50 minutos, que atendam aos demais critérios válidos para as mostras de curtas. Poderão ser inscritos ﬁlmes ﬁnalizados a partir de 1º de janeiro de 2024 nas três categorias.

"A parceria com o festival para a realização do prêmio nos orgulha e alegra muito", destaca o presidente da ALRS, deputado Sérgio Peres. "Começar o ano com essa novidade é uma forma de cumprir o nosso compromisso com a produção cultural e as vocações dos municípios gaúchos. A gestão da Assembleia em 2026 coloca em destaque o tema Municipalismo Agora. Estar em Bagé vai ao encontro do propósito de valorizar o potencial dos municípios gaúchos, além de descentralizar as ações culturais da ALRS", complementa.

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, vê a criação do prêmio como demonstração da importância alcançada pelo evento: "O Festival Internacional de Cinema da Fronteira já se tornou um marco histórico para o audiovisual no nosso estado, e com este reconhecimento da Assembleia Legislativa, poderemos consolidá-lo definitivamente como uma política de Estado, garantindo seu crescimento e perpetuidade".