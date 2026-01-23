Mostra Regional da Fronteira inicia em Bagé a partir da quinta-feira

Entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, Bagé recebe a 17ª edição da Mostra Regional da Fronteira. Com atrações diversas, a mostra reúne 13 curtas-metragens de diferentes cidades do Estado, reafirmando a pluralidade de olhares, narrativas e estéticas do cinema regional.

Desde 2025, a Mostra Regional da Fronteira passou a ter uma identidade própria, separando-se do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. A mudança marca um novo momento do evento, que busca dar maior visibilidade e protagonismo ao cinema produzido no RS, valorizando realizadores, histórias locais e conexões regionais. A seleção reúne produções de Porto Alegre, Pelotas, Santana do Livramento, Bagé, Uruguaiana, Cachoeira do Sul e Capão da Canoa, compondo um panorama representativo da produção audiovisual contemporânea do estado, num total de 170 minutos. A curadoria é assinada por José Eduardo Camargo, Frederico Ruas e Marizele Garcia.

Além das sessões de cinema, a Mostra Regional da Fronteira promove debates, rodas criativas entre realizadores, criando espaços de troca, reflexão e articulação entre artistas, público e profissionais do audiovisual. A programação inclui ainda passeios que destacam o patrimônio histórico e natural de Bagé, fortalecendo o vínculo entre cinema, território e memória. O evento reafirma seu compromisso com o fortalecimento do audiovisual gaúcho, formação de público e a valorização das identidades culturais gaúchas.

A programação começa na quinta (29), às 15h, com visita ao Museu Dom Diogo de Souza. Em Santa Thereza, a solenidade de abertura inicia às 19h, seguida do primeiro programa da Mostra Competitiva de Curtas-metragens, às 19h30min. O Debate com os realizadores acontece às 21h30min. A sexta (30) começa com os painéis Audiovisual e Sustentabilidade e Arte Contemporânea e Digitalidades, às 15h e 16h, respectivamente, no Memorial da Água. Às 19h, será exibido o segundo programa de filmes, em Santa Thereza, com debate, às 21h30min.

O sábado (31) traz às 15h uma roda de conversa com realizadores gaúchos na Casa de Cultura Pedro Wayne. A cerimônia de premiação acontece às 19h em Santa Thereza. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do evento (@mostraregionalficf).