Guaíba Summit quer discutir melhor utilização do território da cidade

O município de Guaíba se prepara para sediar um dos encontros mais relevantes do ano para o futuro das cidades. Nos dias 19 e 20 de março acontece o Guaíba Regeneration Summit, no Largo José Cláudio Machado, reunindo lideranças públicas, especialistas nacionais e internacionais, empreendedores, investidores e representantes do setor produtivo para discutir caminhos concretos de transformação territorial.

A proposta do Summit é clara: ir além da reconstrução e posicionar Guaíba como um território que escolhe regenerar, convertendo desafios climáticos em estratégias de futuro, inovação e desenvolvimento econômico. O evento nasce a partir de um contexto que marcou a história recente do Estado, onde Guaíba esteve entre as cidades mais impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A expectativa é reunir cerca de 600 participantes, entre especialistas, gestores públicos, lideranças empresariais, startups e representantes de instituições, além de público circulante nas áreas abertas do evento, totalizando aproximadamente 2 mil pessoas, durante os dois dias. Com entrada gratuita, o Summit deve atrair visitantes do município, Região Metropolitana e de inúmeras cidades do Estado, incluindo estudantes e empreendedores interessados nos temas centrais do encontro.

A programação do evento apresenta debates sobre resiliência climática, dados e inteligência urbana, cidades inteligentes, regeneração municipal, impacto social, educação e talentos para a nova economia, além de inovação, visão global e realidade local, negócios e startups. Durante o evento será feito anúncio do Laboratório de Dados e Resiliência Climática de Guaíba, iniciativa viabilizada por meio do BRDE.