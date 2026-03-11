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Publicada em 11 de Março de 2026 às 17:59

Guaíba Summit quer discutir melhor utilização do território da cidade

Cidade projeta 600 pessoas para dois dias de evento

Cidade projeta 600 pessoas para dois dias de evento

PREFEITURA DE GUAÍBA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O município de Guaíba se prepara para sediar um dos encontros mais relevantes do ano para o futuro das cidades. Nos dias 19 e 20 de março acontece o Guaíba Regeneration Summit, no Largo José Cláudio Machado, reunindo lideranças públicas, especialistas nacionais e internacionais, empreendedores, investidores e representantes do setor produtivo para discutir caminhos concretos de transformação territorial.
O município de Guaíba se prepara para sediar um dos encontros mais relevantes do ano para o futuro das cidades. Nos dias 19 e 20 de março acontece o Guaíba Regeneration Summit, no Largo José Cláudio Machado, reunindo lideranças públicas, especialistas nacionais e internacionais, empreendedores, investidores e representantes do setor produtivo para discutir caminhos concretos de transformação territorial.
A proposta do Summit é clara: ir além da reconstrução e posicionar Guaíba como um território que escolhe regenerar, convertendo desafios climáticos em estratégias de futuro, inovação e desenvolvimento econômico. O evento nasce a partir de um contexto que marcou a história recente do Estado, onde Guaíba esteve entre as cidades mais impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
A expectativa é reunir cerca de 600 participantes, entre especialistas, gestores públicos, lideranças empresariais, startups e representantes de instituições, além de público circulante nas áreas abertas do evento, totalizando aproximadamente 2 mil pessoas, durante os dois dias. Com entrada gratuita, o Summit deve atrair visitantes do município, Região Metropolitana e de inúmeras cidades do Estado, incluindo estudantes e empreendedores interessados nos temas centrais do encontro.
A programação do evento apresenta debates sobre resiliência climática, dados e inteligência urbana, cidades inteligentes, regeneração municipal, impacto social, educação e talentos para a nova economia, além de inovação, visão global e realidade local, negócios e startups. Durante o evento será feito anúncio do Laboratório de Dados e Resiliência Climática de Guaíba, iniciativa viabilizada por meio do BRDE.

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