Lajeado recebe reunião regional do South Summit

Lajeado recebeu, na terça-feira (10), o primeiro Meetup Regional do South Summit Brazil (SSB) 2026, evento correalizado pelo governo do Estado e que ocorrerá de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Além de promover e interiorizar a programação do SSB, o encontro incluiu painéis e discussões com líderes regionais e representantes do setor empreendedor com o propósito de estimular a troca de experiências e o desenvolvimento de redes de colaboração locais voltadas à inovação. Um segundo meetup está previsto para Santa Maria, em 24 de fevereiro.

Ao abrir a atividade, a titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Simone Stülp, destacou que os meetups regionais são uma oportunidade para fortalecer conexões e aproximar os ecossistemas locais da construção da próxima edição do South Summit Brazil. “Ao levar essa agenda para o interior, o governo do Estado promove conexões qualificadas, estimula o desenvolvimento regional e potencializa resultados do South Summit que se refletem em mais oportunidades, negócios e soluções para a sociedade”.

O encontro, realizado no restaurante Marreta Sal y Brasa, contou com dois painéis, que abordaram temáticas como o cenário e estratégias para o desenvolvimento das startups, cases empresariais da região, de marketing e de inovação. “O meetup é um evento preparatório, para que estejamos ‘aquecidos’ em termos de conteúdo e para todas as conexões que ocorrerão em Porto Alegre”, reforçou a secretária Simone, ao frisar que a iniciativa e o South Summit Brazil são exemplos da agenda estadual que adota a inovação como quesito central na estratégia de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, “numa lógica de fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação”.

O diretor nacional do SSB, Wagner Lopes, destacou os benefícios gerados no Estado a partir da realização do SSB e projetou a edição de 2026. Conforme mencionou, o evento se consolidou internacionalmente como polo para investidores, caracterizando-se por ser um ambiente propício à geração de negócios e responsável por mobilizar os ecossistemas de inovação de todo o Estado.



Segundo levantamento da consultoria Alvarez & Marsal, o impacto financeiro estimado da edição de 2025 alcançou R$ 134 milhões, com a geração de 3.251 postos de trabalho no Estado. O estudo também aponta que, para cada R$ 1 investido no evento, há um retorno de R$ 4,10 para a economia. Outro destaque é o efeito direto no setor de turismo: as edições de 2024 e 2025 foram responsáveis pelo pico de ocupação hoteleira em Porto Alegre no período do evento, com mais de 90% das vagas ocupadas.

No dia 24 de fevereiro, a cidade de Santa Maria receberá a segunda edição do Meetup Regional do SSB 2026. O evento começa às 17h, no Mercado da Vila Belga (Rua Manuel Ribas, 2038). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.

Em 2026, o SSB ocorrerá de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, e terá como tema Human by Design, conceito que destaca a criação de tecnologias e produtos orientados às necessidades humanas e ao aprimoramento do potencial humano.