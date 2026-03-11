Placas vão informar a qualidade da água no Rio Taquari, em Lajeado

A prefeitura de Lajeado instalou três novas placas informativas sobre a classificação da qualidade da água do rio Taquari. As placas foram instaladas em três pontos próximos a locais de acesso ao rio Taquari: na entrada da rua Assyria da Costa Mello, no bairro Universitário, no Porto dos Bruder, no Centro, e na avenida Beira Rio, junto a uma área verde, no bairro Morro 25.

A ação integra o Projeto Nossos Rios, desenvolvido pela prefeitura, com apoio do Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento. Os materiais utilizados e as análises da água foram custeados com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA).

Nos pontos a montante e a jusante, as coletas são realizadas trimestralmente pela Secretaria de Meio Ambiente, contemplando os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, cor, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, espumas, temperatura da amostra, nitrogênio total Kjeldahl, odor, óleos e graxas totais, fósforo total, material flotável, turbidez, sólidos dissolvidos totais e pH.

As classes de enquadramento da água variam de Classe 1 a Classe 4, sendo a Classe 1 a de melhor qualidade e a Classe 4 a de pior classificação em termos de poluição. Conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), as águas doces enquadradas na Classe 4 destinam-se exclusivamente à navegação e à harmonia paisagística, não sendo recomendadas para atividades de contato direto, como banho.

Conforme o secretário da pasta de Meio Ambiente, Valmir Zanatta, a iniciativa de implementar placas indicativas sobre a qualidade da água dos rios/arroios do município é uma medida fundamental de saúde pública e gestão ambiental. “As placas funcionam como um sistema de alerta imediato, informando as condições do corpo hídrico, caso esteja apto para o contato humano ou se apresenta riscos à integridade física”, explica Zanatta.

As análises periódicas da qualidade da água permitem identificar fontes de poluição e planejar ações de saneamento básico, como melhorias na rede e no tratamento de esgoto. Dessa forma, contribuem para a proteção do Rio Taquari.