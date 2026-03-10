Canais em Rio Grande passam por processo de desassoreamento

Foi iniciado nesta terça-feira (10) o desassoreamento do canal dos fundos da Central de Hortigranjeiros, em Rio Grande, no Sul do RS. O trabalho é realizado por meio do programa estadual Desassorear RS, a partir de um convênio firmado com o município, que apresentou projeto para a realização do procedimento.

O objetivo é a retirada de areia e lama, acumulada principalmente depois da enchente de 2024, facilitando o acesso de agricultores e pescadores que utilizam a doca. Ao mesmo tempo, também contribui para reduzir os riscos de novas inundações na área. Ao todo, o contrato autoriza a retirada de cerca 22 mil metros cúbicos de sedimentos da área. Um processo semelhante será feito nas docas do Mercado Público, para a retirada de um volume de 3,5 mil m³.

Por meio do convênio, o governo estadual fica responsável pelo custeio e execução do serviço, que será realizado pelo Consórcio Desassoreamento RS. Como contrapartida, a prefeitura licenciou as áreas que serão utilizadas para o trabalho, assim como a região que irá receber os materiais recolhidos, localizada junto a Patrulha Ambiental.