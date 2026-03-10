Canais em Rio Grande passam por processo de desassoreamento

Foi iniciado nesta terça-feira (10) o desassoreamento do canal dos fundos da Central de Hortigranjeiros, em Rio Grande, no Sul do RS. O trabalho é realizado por meio do programa estadual Desassorear RS, a partir de um convênio firmado com o município, que apresentou projeto para a realização do procedimento.
O objetivo é a retirada de areia e lama, acumulada principalmente depois da enchente de 2024, facilitando o acesso de agricultores e pescadores que utilizam a doca. Ao mesmo tempo, também contribui para reduzir os riscos de novas inundações na área. Ao todo, o contrato autoriza a retirada de cerca 22 mil metros cúbicos de sedimentos da área. Um processo semelhante será feito nas docas do Mercado Público, para a retirada de um volume de 3,5 mil m³.
Por meio do convênio, o governo estadual fica responsável pelo custeio e execução do serviço, que será realizado pelo Consórcio Desassoreamento RS. Como contrapartida, a prefeitura licenciou as áreas que serão utilizadas para o trabalho, assim como a região que irá receber os materiais recolhidos, localizada junto a Patrulha Ambiental.
Conforme o representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS, Luis Eduardo Mendes, mais de 200 municípios já receberam o programa, em execução no momento em outros 36. “A intenção é reduzir o risco de enchentes, fazendo a limpeza de rios e canalização em rios do RS. Também precisa de local para colocação desse material, que não pode ser deixado nas margens. Temos que dar um fim ao material para que ele não volte à água”, conta.