Hulha Negra busca diversificar economia com novos negócios

Em meio ao crescimento mais lento na abertura de empresas observado em parte da Campanha e da Fronteira Oeste, o município de Hulha Negra apresentou desempenho acima da média regional em 2025. A cidade registrou aumento expressivo tanto na criação de novos negócios quanto no saldo de empresas ativas.

Levantamento do Jornal Cidades, com base em dados da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), mostra que Hulha Negra abriu 73 empresas em 2025, crescimento de 62% em relação ao ano anterior. O saldo de empresas, indicador que considera a diferença entre aberturas e encerramentos de CNPJs, chegou a 38, número 322% superior ao registrado em 2024.

O resultado chama atenção porque a região onde o município está inserido não apresenta a mesma dinâmica. A Região Funcional (RF) 6, macrorregião que engloba Campanha e Fronteira Oeste, teve crescimento de 7% no saldo de empresas em 2025, percentual inferior ao de outras áreas do Estado.

Além disso, sete dos 20 municípios da região registraram queda no saldo de empresas em relação ao ano anterior. Uruguaiana, por exemplo, teve retração de 21%, enquanto Santa Margarida do Sul apresentou redução ainda maior.

Para o prefeito de Hulha Negra, Fernando Campani, o desempenho positivo está ligado a uma estratégia municipal voltada à atração de investimentos e à diversificação da base econômica local. Segundo ele, a Campanha historicamente possui baixa densidade industrial e depende fortemente da produção primária, o que limita a geração de empregos e oportunidades. “Estamos em uma das regiões com menor densidade industrial do Estado e da metade Sul. Por isso, precisamos trabalhar para criar oportunidades e atrair empreendimentos que agreguem valor à nossa produção”, afirma.

Entre as iniciativas adotadas pela administração municipal está a criação de zonas específicas para desenvolvimento industrial e comercial, além de políticas de incentivo para novos empreendimentos. “Definimos áreas de zoneamento para instalação de empresas e oferecemos incentivos fiscais para quem quer investir no município. São medidas que ajudam a tornar Hulha Negra mais atrativa para novos negócios”, explica o prefeito.

Um dos projetos em andamento é a instalação de uma indústria voltada à produção de artefatos de concreto, como estruturas para galerias, pontes e pavimentação. A empresa, que atualmente opera em Novo Hamburgo, decidiu transferir parte das atividades para o município após identificar oportunidades ligadas aos investimentos públicos em infraestrutura.

Além da atração de indústrias, o município também busca fortalecer atividades ligadas à agricultura familiar, uma das principais bases da economia local. Hulha Negra possui cerca de 1,2 mil propriedades rurais, das quais aproximadamente metade atua na produção de leite.

Segundo Campani, essa vocação tem impulsionado iniciativas voltadas à agregação de valor à produção agrícola. “Hoje temos cooperativas e indústrias que coletam e processam o leite produzido aqui, o que já gera renda e emprego na região”, afirma. Outro fator considerado estratégico é a localização geográfica do município. Hulha Negra está próxima da BR-293, rodovia que conecta a região ao Porto de Rio Grande e às fronteiras com Uruguai e Argentina. “A logística é um ponto importante. Estamos em um corredor que facilita o escoamento da produção e a conexão com mercados internacionais”, destaca.

Apesar do desempenho positivo, o prefeito reconhece que a região ainda enfrenta desafios estruturais e climáticos, especialmente relacionados à irregularidade das chuvas e à insegurança hídrica.

Mesmo assim, ele acredita que iniciativas locais e regionais podem ajudar a transformar esse cenário ao longo dos próximos anos. “Se nós não criarmos políticas para atrair investimentos e diversificar a economia, vamos continuar perdendo oportunidades. O nosso objetivo é justamente construir um ambiente mais favorável para quem quer empreender e gerar desenvolvimento aqui”, afirma.