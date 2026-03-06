Restaurante de Porto Alegre inaugura operação em Canela

Destino de experiências completas que unem natureza e contemplação, o Parque do Caracol, em Canela, amplia sua proposta de vivências ao incorporar uma nova opção gastronômica à jornada dos visitantes. Durante a temporada de inverno, o parque passa a contar com uma operação do 20BARRA9, junto ao Mirante da Cascata do Caracol. Referência por apresentar uma leitura contemporânea do churrasco na parrilla, a novidade reforça a imersão sensorial no atrativo, que é um dos principais cartões-postais da Serra Gaúcha.

“A chegada do 20BARRA9 no Parque do Caracol reforça nosso propósito de se consolidar como um destino de experiências únicas e inesquecíveis, onde o visitante pode aproveitar o dia inteiro em contato com a natureza e com atividades de gastronomia e lazer. Acreditamos e confiamos nessa entrega cada vez mais qualificada, trazendo opções diversificadas para a jornada do nosso visitante”, comenta Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

O cardápio restaurante seguirá a linha já consagrada nas quatro unidades da marca, em Porto Alegre e Atlântida, reunindo desde belisquetes até os clássicos da marca, como os cortes de entrecot e vazio, além de saladas e burgers. O menu se completa com a oferta de sobremesas e uma carta de bebidas diversificada, com vinhos selecionados, espumantes, drinks autorais e soft drinks. A nova operação tem previsão de abertura durante a temporada de inverno deste ano.