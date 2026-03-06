Restaurante de Porto Alegre inaugura operação em Canela

Destino de experiências completas que unem natureza e contemplação, o Parque do Caracol, em Canela, amplia sua proposta de vivências ao incorporar uma nova opção gastronômica à jornada dos visitantes. Durante a temporada de inverno, o parque passa a contar com uma operação do 20BARRA9, junto ao Mirante da Cascata do Caracol. Referência por apresentar uma leitura contemporânea do churrasco na parrilla, a novidade reforça a imersão sensorial no atrativo, que é um dos principais cartões-postais da Serra Gaúcha.
• LEIA TAMBÉM: Operando há seis meses na Barra da Tijuca, galeteria da Serra Gaúcha planeja novo ponto no Rio
“A chegada do 20BARRA9 no Parque do Caracol reforça nosso propósito de se consolidar como um destino de experiências únicas e inesquecíveis, onde o visitante pode aproveitar o dia inteiro em contato com a natureza e com atividades de gastronomia e lazer. Acreditamos e confiamos nessa entrega cada vez mais qualificada, trazendo opções diversificadas para a jornada do nosso visitante”, comenta Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.
O cardápio restaurante seguirá a linha já consagrada nas quatro unidades da marca, em Porto Alegre e Atlântida, reunindo desde belisquetes até os clássicos da marca, como os cortes de entrecot e vazio, além de saladas e burgers. O menu se completa com a oferta de sobremesas e uma carta de bebidas diversificada, com vinhos selecionados, espumantes, drinks autorais e soft drinks. A nova operação tem previsão de abertura durante a temporada de inverno deste ano.