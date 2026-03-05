Júlia Fernandes

Repórter

Negócios

Operando há seis meses na Barra da Tijuca, galeteria da Serra Gaúcha planeja novo ponto no Rio

De acordo com Paulo Geremia, sócio fundador do Di Paolo, a escolha do ponto foi um processo estratégico baseado em pesquisas
Com três décadas de história, a rede de restaurantes Di Paolo chegou há seis meses ao Rio de Janeiro. Localizado no Casa Shopping, no bairro Barra da Tijuca, o empreendimento tem a proposta de apresentar aos cariocas o prato típico da imigração italiana, o galeto al primo canto.

De acordo com Paulo Geremia, sócio-fundador da marca, a escolha do ponto foi um processo estratégico baseado em pesquisas, afinidade cultural e características. No fim, o local foi escolhido pela forte presença de gaúchos e pelo intenso fluxo turístico da região.

“Quando começamos a expansão da marca, a gente mapeou e fez uma pesquisa que apontou 90 lugares que poderíamos abrir, mas 45 desses tinham que ser com a nota máxima”, conta Paulo. “São Paulo foi o principal, onde já abrimos nove restaurantes. Temos dois no Paraná e dois em Santa Catarina também”, detalha. “O Rio de Janeiro foi selecionado por ser uma grande metrópole com forte presença de gaúchos residentes”, afirma.
A localização permite captar diferentes perfis, o público de escritórios para o almoço durante a semana, e turistas e famílias à noite e nos fins de semana. O turismo, especificamente, é apontado como um grande ativo para os negócios do grupo.

Logística e cardápio

Levar os produtos tradicionais do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro envolveu uma série de desafios logísticos e estratégicos. Segundo Paulo, o maior objetivo da logística é garantir o mesmo padrão e qualidade em todas as unidades. Para isso, o Di Paolo desenvolveu um sistema de entregas semanais que partem do Rio Grande do Sul para todas as casas espalhadas pelo País. “Desde o capeletti que nós produzimos, o tortei, o nhoque, o galeto, que é aqui da Granja Pinheiro, em Nova Petrópolis”, conta.

Paulo destaca alguns desafios do restaurante do Rio de Janeiro. Devido à distância geográfica da unidade, torna-se obrigatório homologar bem os fornecedores locais para complementar o que não vem diretamente do Rio Grande do Sul, garantindo mais eficiência na operação. “Lá tudo é muito distante, então tivemos que considerar essas questões”, pondera. Outro ponto é a diferença de tributação para negócios de outras regiões — inclusive é um dos desafios logísticos da expansão na cidade —, pois acaba gerando custos mais altos no transporte de mercadorias e insumos gaúchos para o Rio de Janeiro.

Além do galeto, na unidade do Rio de Janeiro e de outros estados o cardápio foi adaptado para incluir três cortes de carne nobre. “Lá, legumes e grelhados foram um acréscimo muito positivo, porque eles gostam muito. Temos essas duas opções, a da nossa autêntica sequência italiana e das carnes.” A inclusão foi feita porque o grupo percebeu que, diferentemente dos turistas que buscam prioritariamente o galeto, o público local é muito atraído por carnes, especialmente durante o jantar. 

Mão de obra carioca

A gestão de pessoas foi um dos maiores investimentos para garantir que a alma do galeto de Bento Gonçalves não se perdesse no Rio. Para a inauguração do restaurante, a equipe contratada do Rio de Janeiro foi para São Paulo para um treinamento intensivo entre 60 e 90 dias.
Paulo conta que a estratégia de expansão do Di Paolo envolve o deslocamento de profissionais experientes, como nutricionistas, cozinheiros, churrasqueiros e gerentes das unidades antigas para as novas.

Apesar do treinamento intensivo e da atuação de colaboradores das unidades mais antigas, Paulo destaca a eficiência e qualidade da mão de obra carioca. “Contratamos cerca de 35 funcionários e foi uma bela surpresa. O carioca trabalha muito, é um povo muito trabalhador, que entende a demanda, é muito disciplinado”, afirma.

Expansão na Cidade Maravilhosa

Paulo acredita que o Rio de Janeiro é uma praça de grande potencial. Por esse motivo, já olha para a possibilidade de abrir novas unidades na Zona Sul, como no bairro Botafogo. “O Rio de Janeiro é uma cidade que não tem como ficar de fora do plano de expansão de grandes marcas. A cidade tem a terceira maior população de capitais”, destaca.

O fundador do Di Paolo acrescenta que os empreendedores que olham para a cidade como possibilidade de expandir seus negócios devem olhar com atenção para alguns critérios, como acessibilidade e segurança. Segundo ele, a escolha do ponto deve priorizar a acessibilidade e a segurança de chegada, sendo esses fatores decisivos para o sucesso.
“O ponto é bem decisivo, e a formação de mão de obra é obrigatória. Tem que formar dentro do teu padrão, do teu perfil. Além disso, é importante homologar bem os seus fornecedores, contando sempre com a distância”, indica, destacando que é imprescindível ter um bom caixa, uma boa verba. “No Rio de Janeiro, a concorrência é outro nível”, alerta.  