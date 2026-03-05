UCS vai implementar Centro de Especialidades Odontológicas

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) foi contemplada com a implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional – Tipo I. O atendimento, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), vai ocorrer na Clínica Odontológica, localizada no Bloco S do campus-sede, e será destinado a moradores dos 49 municípios de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS).

O reitor e o vice-reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech e Asdrubal Falavigna, recepcionaram a titular da 5ª CRS, Tatiane Fiorio, e o coordenador geral da Saúde Bucal, João Gauer Júnior, no gabinete da reitoria. No encontro, foi esclarecido que a etapa que antecede a implantação do serviço é a divulgação da portaria por parte do Ministério da Saúde – ainda sem data para ocorrer. A partir disso, há um prazo de 90 dias para o início das atividades. Os atendimentos serão realizados pelos acadêmicos de odontologia sempre com a supervisão de docentes.

O Centro prevê a realização de atendimentos mensais de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer bucal; 60 procedimentos de periodontia; 80 atendimentos de cirurgia oral; e 35 procedimentos de endodontia. O curso de Odontologia da UCS possui uma estrutura ampla e moderna, que será utilizada para o atendimento dos pacientes - são três clínicas, totalizando 86 box e sala específica para procedimentos cirúrgicos.

A viabilização do CEO ocorre por meio do governo federal, que vai destinar uma verba de R$ 120 mil para a implantação. A manutenção será realizada de forma compartilhada entre a União e o governo do Estado, totalizando R$ 29,1 mil por mês.