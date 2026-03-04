Nova empresa de ônibus assume gestão em Sapucaia do Sul

A prefeitura de Sapucaia do Sul informa que a empresa Transbus assumirá, a partir do dia 7 de março, a operação do sistema de transporte público urbano do município. A empresa foi vencedora para a contratação emergencial, realizada conforme os princípios da legalidade, transparência e impessoalidade, com base na legislação vigente.

Duas empresas participaram do certame. Após análise técnica, a empresa Viação Santa Clara foi considerada desabilitada em razão do descumprimento objetivo de requisitos previstos no Termo de Referência e da constatação de inexequibilidade da proposta apresentada. Todo o processo seguiu critérios técnicos e administrativos estabelecidos no edital. O contrato emergencial terá vigência de até um ano ou até a conclusão definitiva do processo licitatório, atualmente suspenso por decisão judicial.

A Transbus substituirá a Expresso Charqueadas, responsável pelo serviço desde 2020. De acordo com o contrato, a nova operadora deverá disponibilizar 31 ônibus, com média de idade de sete anos, atendendo às exigências contratuais quanto à acessibilidade e condições operacionais. As linhas e as tarifas permanecerão inalteradas.

Em nota, a prefeitura reforça que a medida visa garantir a continuidade de um serviço essencial à população, assegurando estabilidade, regularidade e qualidade na prestação do transporte público enquanto aguarda a definição judicial do processo licitatório definitivo.