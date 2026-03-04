Autorizada a demolição de prédio da antiga DPPA de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo recebeu autorização do governo do Estado para realizar a demolição do antigo prédio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), imóvel pertencente ao Estado que está inutilizado e sem previsão de reutilização desde 2019. A liberação ocorreu durante reunião realizada nesta semana, em Porto Alegre.

O prédio está interditado desde fevereiro de 2019 devido a graves problemas estruturais. Ao longo dos anos, tornou-se foco de descarte irregular de lixo e abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social, de acordo com a prefeitura. A estrutura integra a permuta firmada entre os governos municipal e estadual, com a cedência de outros espaços do patrimônio do Estado para viabilizar a construção da Cidade da Polícia, no antigo campo de futebol Delmar Sittoni, no bairro Dona Elisa, empreendimento que já está com edital aberto para contratação da empresa responsável pela obra.

Inicialmente, a demolição ocorreria somente após a conclusão da Cidade da Polícia. No entanto, diante das condições do imóvel e dos riscos à segurança da população, o município solicitou a antecipação do procedimento, o que foi autorizado pelo Estado.

De acordo com o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, a prefeitura iniciará a elaboração do projeto técnico e a contratação de empresa especializada para executar o serviço. “O investimento para a demolição e para as licenças necessárias será de responsabilidade do município”, explicou

A secretaria de Planejamento formalizará os documentos e elementos licitatórios, memorial descritivo, estudo tecno preliminar e orçamento, documentação exigida pela legislação e encaminhamento a central de licitações e contratos. “A demolição de um prédio bastante grande, um prédio de mais de 2 mil metros quadrados e que deve consumir aí aproximadamente quatro meses de trabalho entre demolição e limpeza do local para deixar o terreno apto para depois receber outros equipamentos”, completou Giezi. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses, incluindo a demolição da estrutura, retirada dos resíduos, limpeza e cercamento da área, garantindo mais segurança à comunidade.