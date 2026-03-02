Prefeito de Canoas busca apoio para avançar na elevação da Trensurb em Canoas

O prefeito de Canoas, Airton Souza, esteve em Brasília para buscar recursos e acelerar soluções para um dos principais gargalos da cidade, a mobilidade urbana. Durante agenda oficial, Airton se reuniu com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, com o presidente da Trensurb, Nazur Garcia e o vereador Gabriel Constantino, no Ministério das Cidades, onde apresentaram o cenário atual de Canoas e discutiu alternativas de financiamento e enquadramento do município em diferentes linhas de recursos federais.



No encontro, foram debatidas as fontes possíveis de captação e os tipos de projetos nos quais Canoas pode se encaixar. O Ministério demonstrou abertura para construir o projeto em conjunto com a prefeitura, sinalizando que a pauta é prioridade.

Um dos pontos centrais da conversa foi o impacto da linha do trem na mobilidade urbana do município. O Ministério reconhece que a estrutura atual do Trensurb interfere diretamente no fluxo viário e na integração entre bairros, prejudicando o deslocamento da população. Tanto a equipe federal quanto a gestão municipal defenderam celeridade no encaminhamento das soluções.



Como encaminhamento prático, ficou definido que o primeiro passo será uma reunião presencial entre as equipes técnicas da prefeitura e do Ministério das Cidades, ainda no mês de março. O objetivo é iniciar formalmente a construção e a elaboração do projeto que permitirá a captação dos recursos federais.