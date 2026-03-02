Porto Alegre,

Publicada em 02 de Março de 2026 às 18:18

Prefeito de Canoas busca apoio para avançar na elevação da Trensurb em Canoas

Ministério das Cidades pode abrir diálogo para construção de um projeto conjunto

Ministério das Cidades pode abrir diálogo para construção de um projeto conjunto

TÂNIA MEINERZ/JC
Jornal Cidades
O prefeito de Canoas, Airton Souza, esteve em Brasília para buscar recursos e acelerar soluções para um dos principais gargalos da cidade, a mobilidade urbana. Durante agenda oficial, Airton se reuniu com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, com o presidente da Trensurb, Nazur Garcia e o vereador Gabriel Constantino, no Ministério das Cidades, onde apresentaram o cenário atual de Canoas e discutiu alternativas de financiamento e enquadramento do município em diferentes linhas de recursos federais.No encontro, foram debatidas as fontes possíveis de captação e os tipos de projetos nos quais Canoas pode se encaixar. O Ministério demonstrou abertura para construir o projeto em conjunto com a prefeitura, sinalizando que a pauta é prioridade.
Um dos pontos centrais da conversa foi o impacto da linha do trem na mobilidade urbana do município. O Ministério reconhece que a estrutura atual do Trensurb interfere diretamente no fluxo viário e na integração entre bairros, prejudicando o deslocamento da população. Tanto a equipe federal quanto a gestão municipal defenderam celeridade no encaminhamento das soluções.

Como encaminhamento prático, ficou definido que o primeiro passo será uma reunião presencial entre as equipes técnicas da prefeitura e do Ministério das Cidades, ainda no mês de março. O objetivo é iniciar formalmente a construção e a elaboração do projeto que permitirá a captação dos recursos federais.

