Recuperação da Rota Panorâmica vai custar quase R$ 8 milhões

A prefeitura de Canela anunciou a garantia de quase R$ 8 milhões para a recuperação da Rota Panorâmica (Rodovia Arnaldo Oppitz), estrada que liga Canela ao município de Três Coroas. O ato oficial de entrega da nota de empenho total contou com a presença de autoridades nacionais, entre elas o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, e Maneco Hassen, da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Com o documento oficializado, o recurso está assegurado para a execução da obra. Na ocasião, o prefeito Gilberto Cezar autorizou o início do processo licitatório para que a revitalização inicie assim que cumprido todos os prazos legais.

Bloqueada desde 2024, após danos provocados pelos eventos climáticos que assolaram o Estado em maio daquele ano, a via — no trecho após a Ponte do Passo do Louro e acesso à Usina do Canastra — tornou-se motivo de preocupação para moradores, empresários e visitantes. A recuperação representa não apenas a retomada da trafegabilidade, mas a reconstrução de um importante elo de mobilidade e desenvolvimento econômico. Segundo o secretário nacional, Wolnei Wolff Barreiros, a previsão é de que os trabalhos tenham duração aproximada de um ano e meio.

A reconstrução da Rota Panorâmica tem como base a resiliência. O projeto foi concebido para preparar a via para o futuro, com soluções técnicas que ampliam a segurança e reduzem riscos diante de novos episódios de enchentes. Conforme explica o arquiteto e urbanista da Secretaria Municipal de Governo, Alexandre Honorato, responsável pela contratação do projeto e presidente da Comissão Técnica da Defesa Civil de Canela, a intervenção foi planejada para garantir maior segurança estrutural e resistência a futuros eventos climáticos.

Portanto, a estrada terá o traçado alterado em aproximadamente 10 metros para o interior da encosta, após detonação controlada da rocha. A medida busca assegurar maior estabilidade e prevenir novos danos em caso de chuvas intensas.



A execução ocorrerá em três fases, sendo a primeira a mais complexa, que engloba a detonação da rochas, movimentação de terra, ampliação da rede de drenagem, implantação de escada dissipadora e utilização do próprio material removido para reconstrução do talude. Essa estratégia técnica garante mais agilidade e economia à obra. A segunda fase terá reforço e complementação do sistema de drenagem, enquanto a fase final da obra prevê a pavimentação do trecho afetado, com extensão aproximada de 200 metros.