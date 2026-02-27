Unidade do Tudo Fácil em Canoas começa atendimentos nesta segunda

Foi inaugurada na sexta-feira (27) a nova unidade do Tudo Fácil no Canoas Shopping. O espaço está localizado no segundo piso do shopping e reúne, em aproximadamente 365 m², atendimentos públicos estaduais em um único local, com expectativa de receber mais de 300 atendimentos diários. Os atendimentos começam nesta segunda-feira (2), de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e sábados, das 10h às 14h.

“É importante que o governo esteja a serviço da população. Somos nós que trabalhamos para sociedade. Colocamos o cidadão no centro e ajustamos o governo para atendê-lo. Temos um plano de expansão para outras cincounidades do Tudo Fácil nos próximos anos e, no longo prazo, 30 unidades no estado”, citou o governador do Estado, Eduardo Leite.

A unidade oferece mais de 50 serviços presenciais e cerca de 750 serviços digitais, entre eles emissão de carteira de identidade, atendimentos do Detran, IPE Saúde e IPE Previdência, passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência de baixa renda, serviços do portal rs.gov.br e a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O atendimento presencial é realizado por profissionais treinados e o espaço conta ainda com estações de autoatendimento com computadores para acesso aos serviços digitais.

A instalação do Tudo Fácil no Canoas Shopping integra a estratégia de ampliar a rede de atendimento público em locais de fácil acesso e com infraestrutura adequada, oferecendo mais praticidade e comodidade aos cidadãos. A localização dentro do shopping facilita o deslocamento e permite que a população resolva demandas do dia a dia em um ambiente com serviços, comércio e opções de alimentação.

Para o Canoas Shopping, a chegada da unidade reforça o posicionamento do empreendimento como um espaço que vai além do varejo. “Acreditamos no shopping como um local onde as pessoas possam resolver questões do cotidiano com praticidade, além de acessar lazer e serviços. A implantação do Tudo Fácil contribui para tornar o shopping ainda mais completo e conectado às necessidades da comunidade”, destaca Rodrigo Miranda, gerente geral do empreendimento.