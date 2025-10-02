Nova unidade do Tudo Fácil é inaugurada em Gravataí

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (2), em Gravataí, a décima unidade do Tudo Fácil. Atualmente são três unidades em Porto Alegre e, agora, a sétima fora da capital. A expectativa é de que sejam realizados mais de 6 mil atendimentos mensais no local, que estará aberto ao público a partir de sexta-feira (3) e assistirá moradores dos municípios de Cachoeirinha, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Esteio, Sapucaia do Sul e Viamão, entre outros.

A unidade recém-inaugurada na Região Metropolitana está situada no Gravataí Shopping (avenida Centenário, 555 - Passo das Pedras), localizado em ponto estratégico do município, próximo ao Centro e à RS-118. O espaço tem estrutura física de 434,07 metros quadrados, 18 guichês para atendimentos presenciais e seis posições para autoatendimento. Os serviços digitais do Estado estão disponíveis pelo portal rs.gov.br.

O Estado investiu R$ 250 mil na unidade de Gravataí, valor correspondente à aquisição de itens de copa e cozinha e instalação da rede lógica, realizada pela Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. O governo ainda arcará com os custos mensais correspondentes à operação.

O Gravataí Shopping, por meio da Administradora e Síndica do Condomínio AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda, contribuiu, por sua vez, com cerca de R$ 1,2 milhão, viabilizando o projeto arquitetônico, a obra civil de adaptação e a aquisição de mobiliário e de equipamentos de informática.