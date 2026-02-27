Azonasul será presidida pelo prefeito de Santa Vitória do Palmar em 2026

O prefeito de Santa Vitória do Palmar, André Selarayan Nicoletti (MDB), é o novo presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), para a gestão 2026/2027. Nicoletti assumiu o cargo em uma cerimônia nesta sexta-feira (27). A eleição ocorreu por aclamação da chapa, apresentada em consenso pelos prefeitos integrantes da associação.

Nicoletti substitui o prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), à frente da entidade. Ele foi indicado pelos demais prefeitos do MDB na região. O sistema de indicação de prefeitos ocorre por rodízio partidário, obedecendo o número de prefeitos de cada sigla. A próxima presidência, em 2027, será do PT, seguida respectivamente pelo União Brasil e o PDT.

Para a vice-presidência da entidade em 2026 foram eleitos os prefeitos de Jaguarão, Rogério Lemos Cruz (MDB) e Zelmute Marten (PT), de São Lourenço do Sul.

Esta é a terceira vez que um prefeito de Santa Vitória do Palmar preside a associação, a primeira desde 1984. Prefeitos do município no extremo-Sul do RS também já haviam estado à frente da Azonasul no ano de 1973.