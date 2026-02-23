Obras para concluir restante da duplicação da ERS-734 avançam

O governo estadual avança nas obras de duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resolver um dos maiores gargalos de mobilidade do litoral do Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 87 milhões do Tesouro do Estado, a obra de 6,53 quilômetros já transforma a experiência de milhares de turistas e moradores que enfrentavam congestionamentos durante a temporada de verão.

Os primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia, no trecho entre os quilômetros 10,6 e 15,3, já foram entregues para a população. O segmento conta com nova pista de rolamento, acostamentos e sinalização horizontal e vertical, além de sistema de iluminação pública. Até o momento, já foram aplicados R$ 41,7 milhões nos serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Os serviços seguem no trecho restante da rodovia, entre os quilômetros 15,3 e 17,2. Nos próximos meses, as equipes atuam na continuidade dos passeios, na remoção de postes, no remanejamento da rede de água, na execução de drenagem, na instalação de meio-fio e na aplicação da camada asfáltica final.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a complexidade técnica do projeto está sendo cuidadosamente executada. “Esta é uma obra que exige simultaneamente o remanejamento de redes subterrâneas, a instalação de um sistema robusto de drenagem e pavimentação de alta resistência”, detalha. “Com o primeiro trecho já entregue, agora avançamos no segmento mais desafiador. Nossa meta é concluir toda a obra neste ano, entregando uma rodovia projetada para durar décadas e suportar o crescimento da região”. afirma.