Escadaria da década de 1970 será revitalizada em Erechim

A prefeitura de Erechim realizou a assinatura do contrato para a requalificação da Escadaria José Bonifácio Pereira, localizada na avenida Salgado Filho. A cerimônia aconteceu no próprio local, simbolizando o início de uma nova fase para um dos espaços mais tradicionais da cidade, inaugurado em 1973 e responsável por ligar a área central do município.

O investimento total na obra será de R$ 825 mil. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, por meio da Coordenadoria de Turismo, e tem como objetivo transformar a escadaria em um novo atrativo turístico, alinhado às tendências de turismo cultura na cidade.

A proposta prevê a revitalização completa do espaço, com paisagismo moderno, iluminação cênica, sonorização, detalhes em notas musicais e espaços pensados para fotos. O projeto também contempla a criação do inédito “Pôr do Sol Musical”, evento mensal que integrará a Linha Turismo Erechim, promovendo encontros musicais e experiências culturais abertas à comunidade e visitantes. Um dos destaques será a inclusão da frase emblemática “Vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim”, da música ‘Erechim, História e Canto’, do grupo Os Monarcas, em homenagem a Gildinho, reforçando o vínculo afetivo entre cultura, memória e pertencimento.

Durante o ato, o prefeito Paulo Polis destacou que o investimento vai além da infraestrutura. “Estamos qualificando um espaço histórico, mas principalmente criando uma experiência. Queremos que moradores e visitantes sintam orgulho, emoção e pertencimento. Erechim foi criada no alicerce do trabalho e agora, nossa comunidade trabalhadora ganhará mais uma opção e lazer, valorizando cultura e turismo”, destacou.

Com mais de 50 anos de história, a Escadaria José Bonifácio Pereira passará por um upgrade, preservando sua memória e agregando novos elementos contemporâneos. A proposta segue tendências mundiais de revitalização urbana, que transformam patrimônios culturais em polos de convivência, lazer e turismo.