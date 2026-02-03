Linha Turismo Erechim tem programação especial em fevereiro

O mês de fevereiro chegou com uma agenda repleta de experiências para moradores e visitantes que desejam conhecer Erechim. A Linha Turismo segue com uma programação especial ao longo do mês, reunindo roteiros que unem cultura, lazer, gastronomia e contato com a natureza, fortalecendo o turismo local e valorizando os atrativos do município.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e tem como objetivo impulsionar a economia, incentivar o empreendedorismo e proporcionar vivências acessíveis e qualificadas à comunidade.

Os passeios contam com transporte gratuito em ônibus, acompanhamento de guia e condutor de turismo, além de animação musical e atividades culturais. Os custos para os participantes referem-se apenas ao consumo ou às experiências específicas nas propriedades visitadas, conforme cada roteiro.

De acordo com a coordenadora de Turismo, Michele Sansigolo, a programação de fevereiro reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do setor, com city tours, roteiros pelo interior, colheita da uva, piqueniques, eventos gastronômicos, música ao vivo, dança e programações especiais como o Quarta Delas, Terça Musical e Sexta dos Amigos. “A Linha Turismo é uma política pública que conecta pessoas, histórias e empreendedores. Cada roteiro é pensado para valorizar o que Erechim tem de melhor, promovendo experiências acessíveis, fortalecendo o turismo local e movimentando a economia de forma sustentável”, destaca.

As saídas ocorrem em frente à Prefeitura de Erechim, com vagas limitadas e mínimo de participantes em alguns roteiros. Parte das atividades exige agendamento prévio. A programação está sujeita a alterações e à inclusão de novos roteiros e atividades. Outras informações e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone e WhatsApp (54) 3520-7044.