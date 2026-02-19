Santa Maria busca se consolidar como a capital do xis no RS

A cidade de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, tem o plano de se tornar a capital gaúcha do xis, um dos lanches mais tradicionais dos gaúchos. Essa iniciativa parte da criação do Programa Xis, anunciado pela prefeitura no mês de fevereiro. O projeto vai fornecer aos empreendedores cursos preparatórios voltado ao segmento e uma linha de crédito, chamada de CredXis, voltada ao fomento de negócios no município.

O programa funciona em quatro eixos, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ronnie Gabbi. O primeiro envolve a formação. Em parceria com o Sebrae e Senai, são disponibilizados cursos que abrangem a área do atendimento, produção, fluxo operacional e área comercial. "Nesse eixo temos toda a estrutura de preparação dos lanches", afirma o secretário. Já o segundo bloco do programa trabalha com comunicação visual, conta. Nele são desenvolvidos logomarcas, uniformes e selos nos restaurantes participantes. "É um movimento de vestir Santa Maria como a cidade do xis", diz.

Já a terceira fase do projeto é o fomento. Junto a Imembuí Microfinanças, foi criada uma linha de crédito financeiro destinado a restaurantes e food trucks. O CredXis, programa de crédito, é voltado a investimentos em infraestrutura, como chapas, prensas e caminhões. No quarto e último eixo é feita a entrada dos estabelecimentos no mercado. Ou seja, ele prevê a presença do xis nos eventos do calendário oficial, como feiras e maratonas, ampliando oportunidades de venda ao longo do ano.

Por meio do CredXis, já foram liberados 24 cartas de crédito, com média de R$ 20 mil cada, afirma a gerente da Imembuí Microfinanças, Jeanara Linn. O objetivo é facilitar o acesso do empreendedor e permitir que eles ampliem e qualifiquem seus negócios. Para ela, a oportunidade de empréstimo fortalece o setor de lanches rápidos, que hoje reúne 1.082 empresas mapeadas na cidade, das quais 400 são food trucks. "O nosso crédito precisa ser produtivo. Nosso intuito é que o restaurante produza com o nosso dinheiro", afirma.

Na visão da prefeitura, o programa deve ter impacto direto no turismo local. Segundo Ronnie Gabi, o título de Capital do Xis deve diferenciar a gastronomia de Santa Maria. Na visão dele, a cidade deve atrair visitantes para provar as diferentes versões do lanche. Além disso, Gabbi destaca a identidade por parte da comunidade. "Junto ao Sebrae, foi feito um estudo de trabalho de campo no qual a população reconheceu o xis como um produto gastronômico identitário. Nesse momento, entendi que precisávamos olhar para nós mesmos, entender nossa cultura", afirma.

A cidade conta com eventos para promover a iguaria, como o Festival Nacional do Xis, previsto para novembro A expectativa é que o amadurecimento da cadeia produtiva, impulsionado pelos eixos de formação, identidade, crédito e mercado, se reflita em um evento ainda mais estruturado. "O festival ganha com o aumento de maturidade de toda cadeia", resume o secretário. A meta é consolidar Santa Maria como referência nacional em gastronomia identitária, além de fortalecer o empreendedorismo e transformar o xis em símbolo definitivo da cidade.