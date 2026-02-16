Erechim faz ação contra importunação sexual no transporte rodoviário

A Prefeitura de Erechim, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), realizou uma ação de orientação e conscientização voltada ao enfrentamento da importunação sexual no transporte de passageiros, na tarde de sexta-feira (13). A mobilização ocorreu na Rodoviária de Erechim, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atendendo a uma ordem de serviço do órgão federal que prevê intervenções educativas em rodoviárias e nos ônibus que partem dos terminais.

A iniciativa teve como foco informar a população sobre o que caracteriza a importunação sexual — crime previsto na legislação brasileira — e orientar sobre como agir e buscar ajuda em caso de ocorrência. Durante a ação, foram realizadas abordagens aos passageiros, distribuição de materiais informativos e esclarecimentos sobre os canais de denúncia e acolhimento.

A coordenadora do Cram, Joana Mattia, destacou a importância da presença das equipes nos espaços públicos. "O transporte coletivo é um ambiente onde muitas mulheres já relataram situações de constrangimento e violência. Nosso papel é informar, prevenir e garantir que as vítimas saibam que podem e devem buscar apoio. O CRAM está preparado para acolher, orientar e acompanhar essas mulheres em todas as etapas necessárias", afirmou.

O chefe do Posto da PRF em Erechim, Regivaldo Tonon, ressaltou que a ação reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção dos usuários do transporte rodoviário. “A orientação é fundamental para prevenir crimes e encorajar as vítimas a denunciarem. A PRF está à disposição pelo telefone 191, especialmente quando os fatos ocorrerem em rodovias federais”, explicou.

Em casos de emergência, a orientação é acionar a Brigada Militar pelo 190. Também é possível procurar diretamente o CRAM para atendimento especializado, que oferece suporte psicológico, social e orientação jurídica às mulheres em situação de violência.