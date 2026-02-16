Guaritas de salvamento se tornam ponto de acolhimento para mulheres vítimas de violência no Litoral

Desde dezembro do ano passado, as guaritas dos guarda-vidas no litoral do Rio Grande do Sul se tornaram pontos de acolhimento e orientação às mulheres vítimas de violência. A iniciativa do governo estadual ocorre no âmbito da Operação Verão Total 2025/2026 e inclui a fixação de adesivos informativos em 159 guaritas espalhadas por 16 praias, reforçando a identificação dos locais onde as mulheres podem buscar ajuda.

A ação “Local Seguro” prevê ainda que os guarda-vidas recebam as mulheres que procurarem ajuda e acionem a Brigada Militar ou Polícia Civil para que prossigam com o atendimento. Segundo o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), até o momento foram registrados oito boletins de ocorrência de casos de violência. Além disso, são inúmeras as situações de mulheres que buscam informações e orientações nesses locais.

São contempladas com a iniciativa as seguintes praias: Torres, Arroio do Sal, Capão Novo, Capão da Canoa, Xangri-lá, Imbé, Tramandaí, Nova Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Balneário Quintão, Tavares, São José do Norte, Cassino, Hermenegildo e Barra do Chuí. Segundo o último levantamento, na maioria dos casos as mulheres relatam situações de violência psicológica e verbal, como insultos, ameaças e xingamentos. Há também registros de violência física.

O vice-governador e coordenador da Operação Verão Total, Gabriel Souza, destaca que a iniciativa fortalece a atuação do Estado na proteção das mulheres durante a temporada de verão. “A Operação Verão Total é uma política pública integrada, que articula segurança, prevenção e, acima de tudo, a preservação de vidas. Ao transformar as guaritas em espaços seguros de acolhimento, o Estado amplia a rede de proteção às mulheres e garante acesso rápido à orientação, ao apoio e ao encaminhamento. O enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade permanente do poder público”, pontua Gabriel.

A secretária da Mulher, Fábia Richter, explica que a iniciativa torna o caminho da denúncia mais acessível para as mulheres que estão no litoral e destaca que todos os profissionais envolvidos foram instruídos a garantir um acolhimento com cuidado e empatia. “Essa nossa parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) e Corpo de Bombeiros Militar nos dá a dimensão do quão importante é a união de forças para combater a violência contra as mulheres e o nosso desejo é que essa ação possa se repetir nos anos seguintes”, disse Fábia.

Segundo o coordenador-administrativo da Operação Verão Total, tenente-coronel Vinicius Lang, o guarda-vidas atua como uma extensão do Estado na faixa de areia e isso inclui o acolhimento às vítimas de violência. “Esse trabalho é crucial para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres. Por isso, queremos reforçar que se alguma mulher estiver precisando de ajuda, não hesite em procurar um guarda-vidas, pois ele saberá dar o encaminhamento adequado”, assegura Lang.