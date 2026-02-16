Procon faz levantamento de preços da gasolina em Esteio

O Procon de Esteio realizou, na manhã de quinta-feira (12), uma ação de monitoramento dos preços da gasolina comum e aditivada em 10 postos de combustíveis no Município. De acordo com a pesquisa, o valor cobrado pelo produto comum ficou entre R$ 6,12 e R$ 6,39 por litro, uma variação de 4,4%. Para a gasolina aditivada, os preços variaram de R$ 6,12 a R$ 6,99 por litro, o que representa 14,2% de diferença.
Para o diretor do Procon esteiense, Roger Dias, as oscilações de preços são normais. “Essa pesquisa tem como objetivo garantir transparência e fortalecer o direito do consumidor à informação. O levantamento aponta que os valores praticados estão dentro da média de mercado do Município. Ainda assim, reforçamos a importância de o cidadão pesquisar antes de abastecer, principalmente neste período de maior movimentação no pré-Carnaval”, afirmou.
No início do mês, o órgão realizou uma pesquisa semelhante sobre o preço dos materiais escolares. As duas ações integram o trabalho permanente de acompanhamento do mercado local.
O Procon Municipal de Esteio, vinculado à Procuradoria-Geral do Município, tem como objetivo proteger e defender o consumidor contra práticas abusivas nas relações de consumo.
Moradores de Esteio podem ingressar com solicitações, demandas ou reclamações mediante apresentação de comprovante de endereço, CPF, carteira de identidade e documentos que comprovem a relação de consumo, como nota fiscal, ordem de serviço, contrato ou comprovante de pagamento.
