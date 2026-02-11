Prédio que abriga serviços essenciais do Estado em Pelotas opera sob denúncia de risco elétrico e incêndio

A poucos metros de dois hospitais e no coração de uma cidade marcada por prédios históricos, um imóvel antigo que abriga serviços estratégicos do Estado virou alvo de denúncia por risco iminente de incêndio e choques elétricos.

O prédio onde funcionam a Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA), o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) e a supervisão regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Pelotas, foi classificado como ambiente de risco grave e imediato em laudos técnicos colhidos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do RS (Sintergs).

A denúncia foi formalizada por meio do Ofício nº 008/2026, protocolado no dia 28 de janeiro. No documento, o sindicato pede providências urgentes e recomenda, com base em parecer técnico, o afastamento dos servidores até que um laudo conclusivo ateste condições seguras de uso da edificação.

Segundo a diretora do Sintergs, Ana Lúcia Touguinha, o imóvel, possivelmente centenário e com características de patrimônio histórico, apresenta uma série de problemas estruturais e elétricos.

“Estamos falando de quadro geral sem identificação e sem proteção, com partes energizadas expostas; fiação antiga e subdimensionada; rede que não suporta todos os aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo; além de extintores vencidos e ausência de sinalização adequada”, relata.

Laudos, elaborados por um engenheiro de segurança do trabalho da Fepam ainda em outubro do ano passado, apontam que a rede elétrica estaria condenada. O documento também menciona presença de cupins, botijão de GLP em local inadequado, acúmulo de água no porão e falta de acessibilidade.

No prédio trabalham atualmente cerca de 40 servidores, além da circulação diária de público externo. A Inspetoria Veterinária atende Pelotas e municípios vizinhos, emitindo guias de trânsito animal, realizando cadastros e ações de defesa sanitária. Já a Fepam atua com licenciamento e fiscalização ambiental.

“São órgãos que cuidam da saúde animal, da segurança dos alimentos e da proteção ambiental. O que questionamos é como esses mesmos órgãos não garantem condições adequadas de trabalho aos seus próprios servidores e ao público que frequenta o local”, afirma Ana Lúcia.

A dirigente classifica a situação como grave, especialmente pelo contexto local. O prédio está próximo tanto da Santa Casa de Pelotas quanto do Hospital da Universidade Federal do município; ainda assim, Pelotas não é referência em atendimento a queimados e, em casos de maior complexidade, pacientes precisam ser transferidos para Rio Grande ou Porto Alegre.

“Estamos falando de risco elétrico, possível material inflamável e circulação de público. Em caso de incêndio, a cidade não tem estrutura especializada para atendimento a queimados. Isso aumenta a nossa preocupação”, diz.

Até o momento, segundo o Sintergs, não houve resposta formal ao ofício encaminhado à Secretaria da Agricultura.