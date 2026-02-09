Cancelamento de torneio de futevôlei em Xangri-lá gera atrito com prefeitura

O cancelamento da etapa da Big Wolf Cup, torneio nacional de futevôlei previsto anteriormente para ocorrer em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho, desencadeou uma disputa pública entre os organizadores do evento e a prefeitura do município. A etapa precisou ser transferida às pressas para Gravataí, na Região Metropolitana, e acabou sendo realizada em arena fechada no último final de semana, após a retirada de apoio da cidade litorânea a poucos dias do evento.

A competição integrou o calendário oficial da Liga Brasileira de Futevôlei e previa, inicialmente, reunir mais de 300 duplas de atletas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, de outros estados e também de países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina. Segundo a organização, o planejamento da etapa vinha sendo feito desde o ano passado, com tratativas iniciadas ainda em dezembro de 2025 junto à prefeitura de Xangri-lá.

De acordo com o representante da Big Wolf Cup, Thales Melo, houve reuniões presenciais com secretários municipais, alinhamento sobre local, estrutura e apoio logístico, além da autorização para divulgação do evento em conjunto com o município. A partir desse aval, afirma, a organização iniciou oficialmente a etapa, com abertura de inscrições, produção de uniformes, compra de passagens aéreas para profissionais envolvidos e confirmação de atletas.

O impasse, por sua vez, começou quando, já em janeiro, a comunicação com a prefeitura teria sido interrompida. Conforme relata Melo, após semanas sem retorno, a organização recebeu a informação de que o apoio inicialmente combinado seria reduzido, limitando-se à cessão de ferros e tendas. A proposta, segundo ele, destoava do acordo previamente estabelecido e colocava em risco a realização do campeonato no formato planejado.

Ainda assim, novas reuniões foram realizadas na tentativa de manter o evento em Xangri-lá. Nessas conversas, a prefeitura teria sinalizado novamente que a competição ocorreria, pedindo apenas que as comunicações passassem a tramitar por meio de protocolos oficiais. Um checklist completo da estrutura necessária - incluindo iluminação, banheiros, arquibancadas e preparação da arena - chegou a ser apresentado e, segundo o organizador, confirmado.

Mas a decisão definitiva veio menos de uma semana antes da data marcada. Conforme a organização, a prefeitura de Xangri-lá informou que toda a estrutura disponível havia sido direcionada a outro evento esportivo programado para o mesmo local, na Avenida Central de Atlântida, o que inviabilizaria a realização da Big Wolf Cup.

“A partir daquele momento, ninguém mais nos atendeu. Secretários pararam de responder ligações e mensagens, e qualquer tentativa de contato passou a ser feita apenas por meio de assessores”, afirma Melo.