Dupla Grenal dobra público no Interior do RS e aquece economia

Para além do debate recorrente na Capital sobre o futuro do Campeonato Gaúcho, a presença de Grêmio e Inter no Interior segue sendo vivida como um acontecimento especial. Ao fim da primeira fase do Gauchão, quatro cidades receberam jogos da dupla: Caxias do Sul e Erechim, com o Inter; Bagé e Santa Cruz do Sul, com o Grêmio, e ajudam a ilustrar como o futebol, fora do eixo metropolitano, extrapola o gramado e movimenta a economia local, o turismo e a própria identidade regional.

Os números de público ajudam a dimensionar esse efeito. Em Caxias do Sul, o duelo contra o Inter levou 4.230 torcedores ao estádio, praticamente o dobro do registrado nos jogos diante de Avenida (2.176) e Guarany (2.418). Em Erechim, o contraste foi ainda mais evidente: 4.353 pessoas acompanharam Ypiranga x Inter, frente a públicos inferiores a 800 torcedores nas partidas contra Guarany (598) e São José (727).

Em Bagé, o Guarany recebeu 3.086 torcedores diante do Grêmio, ante pouco mais de 500 no confronto com o Monsoon e menos de 400 contra o Inter-SM. Já em Santa Cruz do Sul, o Avenida teve 2.828 torcedores contra o Grêmio, enquanto os jogos com São Luiz (756) e Novo Hamburgo (901) ficaram bem abaixo disso.

Mesmo com ingressos mais caros nas partidas contra a dupla Gre-Nal, a demanda cresce, sinal de que, no Interior, esses jogos são percebidos como algo especial. Em cidades mais distantes do grande centro do futebol, a vinda de Grêmio ou Inter concentra expectativas, mobiliza torcedores de municípios vizinhos e, por vezes, de outros estados.

Na Rainha da Fronteira, a secretária de Turismo, Elidiane Lobato, descreve esse movimento como algo esperado ao longo do ano. Segundo ela, jogos de maior porte geram impacto direto no comércio, na hotelaria e na gastronomia, com visitantes vindos da Região Metropolitana, além de cidades da fronteira e da Campanha.

“Quando esses times vêm, eles costumam ficar dois ou três dias na cidade, e os hotéis já se preparam para recebê-los. Muitas pessoas escolhem se hospedar nos mesmos locais das delegações, na expectativa de conhecer os jogadores. Para um município do Interior, esse tipo de jogo é mais do que esporte: é um evento. A cidade se prepara para receber e para enquanto acontece”, afirma.

Ela destaca ainda um aspecto simbólico: mesmo quem não torce pelo clube local acaba se envolvendo quando o time representa o município e o Interior como um todo. “Há uma união da cidade. Até torcedores de Grêmio e Inter passam a torcer pelo Guarany naquele contexto”, relata, citando também o contato mais próximo entre jogadores e público como parte da experiência que fideliza visitantes.

Em Caxias do Sul, município com calendário esportivo mais intenso, o efeito tende a ser menos concentrado - mas não irrelevante. O secretário de Turismo, Felipe Gremelmaier, aponta que os jogos da dupla Gre-Nal contra Caxias ou Juventude ativam uma cadeia ampla, envolvendo hotéis, bares, restaurantes e postos de combustível.

“O futebol é o nosso carro-chefe, porque acontece semanalmente, mas ele se soma a outros eventos esportivos que a cidade já recebe”, pondera, citando investimentos do município em atrações como basquete e corridas de rua.