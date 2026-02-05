Viamão recebe programa de empreendedorismo feminino

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) e a Cooperativa Viamonense de Catadores e Recicladores (Coovir) lançaram, na manhã desta quarta-feira (4), no Auditório Ana Jobim, em Viamão, mais uma edição do programa “Avança Mulher Empreendedora”. O aulão marcou o início das atividades no município e apresentou a metodologia, as parcerias e os conteúdos formativos da iniciativa, que busca capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social ou econômica, ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer o empreendedorismo feminino com foco na sustentabilidade.

Pela primeira vez, o “Avança Mulher Empreendedora” incorpora a sustentabilidade como eixo estruturante de sua metodologia pedagógica. O programa passa a incluir conteúdos voltados à transformação de resíduos em novos produtos, estimulando práticas de reciclagem, reaproveitamento de materiais e economia circular como alternativas concretas de trabalho e renda. A iniciativa integra o processo de expansão do Avança, que já capacitou mais de 380 mulheres em diferentes regiões do Estado.

Voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social ou econômica, o Avança Mulher Empreendedora reúne cursos teóricos e práticos com foco em empreendedorismo, organização financeira e fortalecimento do protagonismo feminino. A proposta busca transformar ideias em iniciativas viáveis, conectadas à realidade das participantes e às demandas da comunidade.

