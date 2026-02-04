Caxias tem nova edição do Mercado de Arte no domingo

O Mercado de Arte, da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul, é uma feira voltada às produções artísticas do segmento das Artes Visuais, que apresenta exposição e comercialização de obras de diferentes linguagens e técnicas, reunindo artistas de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha e da Região Metropolitana. A próxima edição do evento acontecerá neste domingo (8), a partir das 15h30min, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz Antunes, 312).

Os artistas participantes desta edição são AntropofaJubs, Coletivo Estúdio Rito, Diogo Borba, FW Artes, GABZ & Chewy, Gesiel Oliveira, Hans Georg, Luana Bacana, Maff, Michael Roberto de Barros, Milencolia, Sabrina Dani, Sofia Rigotti e Tchervinsqui.

A ação da Unidade de Artes Visuais da SMC estimula a produção artística, valoriza os artistas e desperta na comunidade o consumo da arte local. “O Mercado de Arte oferece para a cidade de Caxias do Sul um espaço específico para a valorização e o investimento em nossos artistas, por meio da comercialização de obras, oportunizando a todos a criação de suas coleções particulares e estimulando a compra da arte local”, cita a gerente da Unidade de Artes Visuais e criadora do projeto, Mona Carvalho.



Além da diversidade de obras para apreciação e comercialização, às 16h30min acontece, como em todos os anos, a Visita Guiada à reserva técnica do Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (Amarp), de forma totalmente gratuita. Às 17h30min, haverá apresentação da DJ Naomi Lu, no palco do Zarabatana Café. A mediação da visita ao Amarp será realizada pelos servidores da UAV e o ponto de encontro será às 16h30min, em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura.

Criado em maio de 2004, o Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul tem como objetivo conservar a produção artística da cidade ao longo de sua história. O acervo possui grande diversidade de obras de artistas de renome local e nacional, incluindo gêneros e técnicas como pintura, gravura, escultura, fotografia e demais linguagens da arte contemporânea. O Amarp integra a Unidade de Artes Visuais (UAV), responsável pela guarda, conservação, manutenção e registro das obras, além de promover ações internas e externas, como exposições e materiais educativos.

