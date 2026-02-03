Caxias do Sul ganha agroindústria de alimentos hidropônicos

Foi inaugurada na segunda-feira (2) a Agroindústria Hidrofert Produtos Hidropônicos e Mini Processados. O empreendimento pertence à família Milan, que possui tradição de oito anos na Feira do Agricultor de Caxias do Sul. A agroindústria fica na localidade de São Pedro, Terceira Légua.

À frente do empreendimento está a agricultora Erlísia Thereza Tomé Milan. Juntamente com os filhos Tiago, Jean Carlo e Fabiana, ela atua no cultivo de diversas frutas, legumes e hortaliças. Com o tempo, veio a ideia de agregar valor aos produtos e a família investiu em maquinário para higienizar, picar e embalar a vácuo as porções de vegetais. Agora, com a agroindústria, passam a oferecer, além dos produtos in natura, um catálogo de itens minimamente processados.

Um dos exemplos é o kit sopa, um mix de legumes para seletas ou maioneses. “Meu filho Tiago teve a ideia conversando com as pessoas na feira. Elas pediam por produtos limpos e cortados porque muitos têm o dia-a-dia bem corrido”, conta Erlísia. Assim se estruturou o empreendimento da família, que agora passa a integrar oficialmente o Programa Estadual da Agroindústria Familiar (PEAF).

Outros produtos são cenoura ralada, beterraba ralada, chuchu em cubos, abóbora em cubos, couve fatiada, espinafre fatiado, mix de folhas, entre outros minimamente processados. “Esse é o nosso grande diferencial nas feiras: um produto lavado, fracionado e embalado, cultivado sem defensivos agrícolas”, observa Tiago Milan. Atualmente Caxias do Sul possui 39 agroindústrias, sendo 29 registradas no PEAF, e as demais em fase de registro, cadastradas no Programa Municipal.