Segundo cruzeiro internacional chega ao Porto de Rio Grande

Na sexta-feira (30), a cidade do Rio Grande recebeu o segundo cruzeiro internacional da temporada 2025/2026. O navio Oceania Vista, que chegou ao porto da cidade nas primeiras horas da manhã, tem capacidade para aproximadamente 1.300 passageiros, além de cerca de 700 tripulantes. A chegada da embarcação da companhia Oceania Cruises consolida a inserção da cidade nos roteiros internacionais da costa sul-americana.

O Oceania Vista foi lançado em 2023 e é considerado um dos mais modernos da frota da Oceania Cruises. A embarcação integra um itinerário internacional que conecta portos do Brasil, Argentina e Uruguai, com foco em experiências culturais e turismo gastronômico.

Os passageiros, vindos de países como Estados Unidos, Austrália, Japão foram recebidos com uma apresentação tradicionalista realizada pelo Centro Cultural Nativista Sentinela do Rio Grande. A Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande também participou do recebimento, com bancas de produtos identitários que remetem ao município.

Na sequência, com apoio de guias turísticos, os grupos se dirigiram ao Centro Histórico, onde conheceram locais como o Museu Sacro, o Mercado Público, e a Biblioteca Riograndense. Na Praça Xavier Ferreira, os turistas participaram de uma apresentação carnavalesca conduzida pelo bloco Nós de Casa, e uma apresentação da invernada mirim.