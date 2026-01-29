Laranjal completa 74 anos e terá programação especial em Pelotas

Neste sábado (31), o bairro Laranjal completa 74 anos, e para comemorar o aniversário, a prefeitura de Pelotas escolheu presentear a população com uma programação intensa. Além do tradicional "Parabéns", serão 11 atividades esportivas, musicais, feiras e uma edição especial de Cinema na Praia: o longa-metragem “O Liberdade”, de 71 minutos de duração, será exibido no início da noite em uma grande tela instalada no deck localizado perto do trapiche, no Balneário Valverde.

A exibição gratuita começa às 19h e serão disponibilizados assentos ao público, mas sempre é bom levar uma cadeira de praia para garantir a comodidade. Haverá shows musicais no deck a partir das 16h e atividades físicas ao longo do dia. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

“Pelotas tem uma produção cinematográfica excelente e nada melhor do que celebrarmos o aniversário da nossa querida praia com uma exibição que conta um pouco da nossa cidade, realizada por cineastas daqui. Esse documentário, além de belíssimo, é um importante registro de parte da nossa história. Moradores, veranistas, visitantes, estão todos convidados a assistir o filme e comemorar o aniversário do Laranjal”, disse o prefeito Fernando Marroni.

A história do bairro está documentada pela família de Antônio Augusto de Assumpção Júnior, que urbanizou parte de suas terras rurais, denominadas Estância Laranjal, para abrir ruas de acesso à Lagoa dos Patos e criar loteamentos para fins residenciais. Ivone Tavares de Assumpção Alves, a filha, que tinha cinco anos na época, guarda os registros em cartas, jornais e documentos oficiais. Segundo ela, o nome Laranjal deve-se ao grande pomar de citrus que havia no local e fazia parte das atividades econômicas rurais desenvolvidas na propriedade, na época.

O bairro nasceu com a construção do Balneário Santo Antônio, inaugurado em 31 de janeiro de 1952 - neste dia ocorreu uma cerimônia no local para oficializar o início do loteamento do balneário, que até então era uma estância rural, sem acesso público à Lagoa dos Patos. Posteriormente, surgiram os balneários de Nossa Senhora dos Prazeres, em 1953, e Valverde, em 1957. O início da urbanização ocorreu por iniciativa própria de Assumpção Júnior, que transformou o campo em loteamento, com abertura de ruas, demarcação de terrenos e instalação de redes de drenagem.