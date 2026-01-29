Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesMunicípios

Publicada em 29 de Janeiro de 2026 às 17:44

Laranjal completa 74 anos e terá programação especial em Pelotas

Serão 11 atividades esportivas, musicais, feiras e uma edição especial de Cinema na Praia

Serão 11 atividades esportivas, musicais, feiras e uma edição especial de Cinema na Praia

Volmer Perez/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Neste sábado (31), o bairro Laranjal completa 74 anos, e para comemorar o aniversário, a prefeitura de Pelotas escolheu presentear a população com uma programação intensa. Além do tradicional "Parabéns", serão 11 atividades esportivas, musicais, feiras e uma edição especial de Cinema na Praia: o longa-metragem “O Liberdade”, de 71 minutos de duração, será exibido no início da noite em uma grande tela instalada no deck localizado perto do trapiche, no Balneário Valverde. 
Neste sábado (31), o bairro Laranjal completa 74 anos, e para comemorar o aniversário, a prefeitura de Pelotas escolheu presentear a população com uma programação intensa. Além do tradicional "Parabéns", serão 11 atividades esportivas, musicais, feiras e uma edição especial de Cinema na Praia: o longa-metragem “O Liberdade”, de 71 minutos de duração, será exibido no início da noite em uma grande tela instalada no deck localizado perto do trapiche, no Balneário Valverde. 
A exibição gratuita começa às 19h e serão disponibilizados assentos ao público, mas sempre é bom levar uma cadeira de praia para garantir a comodidade. Haverá shows musicais no deck a partir das 16h e atividades físicas ao longo do dia. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. 
“Pelotas tem uma produção cinematográfica excelente e nada melhor do que celebrarmos o aniversário da nossa querida praia com uma exibição que conta um pouco da nossa cidade, realizada por cineastas daqui. Esse documentário, além de belíssimo, é um importante registro de parte da nossa história. Moradores, veranistas, visitantes, estão todos convidados a assistir o filme e comemorar o aniversário do Laranjal”, disse o prefeito Fernando Marroni. 
A história do bairro está documentada pela família de Antônio Augusto de Assumpção Júnior, que urbanizou parte de suas terras rurais, denominadas Estância Laranjal, para abrir ruas de acesso à Lagoa dos Patos e criar loteamentos para fins residenciais. Ivone Tavares de Assumpção Alves, a filha, que tinha cinco anos na época, guarda os registros em cartas, jornais e documentos oficiais. Segundo ela, o nome Laranjal deve-se ao grande pomar de citrus que havia no local e fazia parte das atividades econômicas rurais desenvolvidas na propriedade, na época. 
O bairro nasceu com a construção do Balneário Santo Antônio, inaugurado em 31 de janeiro de 1952 - neste dia ocorreu uma cerimônia no local para oficializar o início do loteamento do balneário, que até então era uma estância rural, sem acesso público à Lagoa dos Patos. Posteriormente, surgiram os balneários de Nossa Senhora dos Prazeres, em 1953, e Valverde, em 1957. O início da urbanização ocorreu por iniciativa própria de Assumpção Júnior, que transformou o campo em loteamento, com abertura de ruas, demarcação de terrenos e instalação de redes de drenagem. 

Notícias relacionadas