Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTurismo

Publicada em 29 de Janeiro de 2026 às 17:52

Parque de Nova Petrópolis terá entrada gratuita em dias do verão

Encerramento da temporada de verão ocorre no dia 15 de março na cidade

Encerramento da temporada de verão ocorre no dia 15 de março na cidade

Fotos 50MM/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A prefeitura de Nova Petrópolis publicou um novo decreto que estabelece dias de entrada gratuita no Parque Ninho das Águias durante os meses de fevereiro e março. A iniciativa, proposta pela Secretaria de Turismo e Cultura, contribui com a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e busca incentivar a visitação a um dos principais atrativos turísticos do município.
A prefeitura de Nova Petrópolis publicou um novo decreto que estabelece dias de entrada gratuita no Parque Ninho das Águias durante os meses de fevereiro e março. A iniciativa, proposta pela Secretaria de Turismo e Cultura, contribui com a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e busca incentivar a visitação a um dos principais atrativos turísticos do município.
Dentro do cronograma estabelecido, o público poderá acessar o parque sem custo já no dia 1º de fevereiro. No decorrer do mês de fevereiro, a isenção de ingressos também será aplicada nos dias 7, 21, 22 e 28. Já no mês de março, as datas com entrada livre serão os dias 1º, 7, 8, 14 e 15.
A programação contempla ainda atrações especiais que prometem movimentar o topo da serra. No dia 8 de março, o parque recebe o Cinema ao Ar Livre, proporcionando uma experiência cultural diferenciada em meio à natureza. O encerramento das atividades de verão ocorre no dia 15 de março, com a realização do Sunset Sommer Bier, evento que une música e gastronomia para celebrar o pôr do sol.
De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura, a estratégia de liberar o acesso em dias específicos é fundamental para fortalecer o Ninho das Águias como um ponto de encontro e lazer durante a temporada de calor. Com essa ação, a prefeitura espera não apenas elevar o número de visitantes, mas também dar visibilidade às diversas atrações que compõem o calendário do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, consolidando Nova Petrópolis como um dos principais destinos turísticos do Estado durante todo o ano.

Notícias relacionadas