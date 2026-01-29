Parque de Nova Petrópolis terá entrada gratuita em dias do verão

A prefeitura de Nova Petrópolis publicou um novo decreto que estabelece dias de entrada gratuita no Parque Ninho das Águias durante os meses de fevereiro e março. A iniciativa, proposta pela Secretaria de Turismo e Cultura, contribui com a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e busca incentivar a visitação a um dos principais atrativos turísticos do município.

Dentro do cronograma estabelecido, o público poderá acessar o parque sem custo já no dia 1º de fevereiro. No decorrer do mês de fevereiro, a isenção de ingressos também será aplicada nos dias 7, 21, 22 e 28. Já no mês de março, as datas com entrada livre serão os dias 1º, 7, 8, 14 e 15.

A programação contempla ainda atrações especiais que prometem movimentar o topo da serra. No dia 8 de março, o parque recebe o Cinema ao Ar Livre, proporcionando uma experiência cultural diferenciada em meio à natureza. O encerramento das atividades de verão ocorre no dia 15 de março, com a realização do Sunset Sommer Bier, evento que une música e gastronomia para celebrar o pôr do sol.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura, a estratégia de liberar o acesso em dias específicos é fundamental para fortalecer o Ninho das Águias como um ponto de encontro e lazer durante a temporada de calor. Com essa ação, a prefeitura espera não apenas elevar o número de visitantes, mas também dar visibilidade às diversas atrações que compõem o calendário do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, consolidando Nova Petrópolis como um dos principais destinos turísticos do Estado durante todo o ano.