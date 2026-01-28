Radares móveis voltam a operar em Canoas nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (29), os agentes de trânsito de Canoas retomam o uso de radares móveis em algumas ruas e avenidas da cidade. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), através da resolução 798, de 2 de setembro de 2020, permite que sejam fiscalizadas, com radar móvel, apenas as vias regulamentadas com velocidade a partir de 60km/h.

A interrupção no uso dos radares em 2025 utilizará equipamentos cedidos por cidades vizinhas. ocorreu porque o contrato anterior foi encerrado antes da conclusão de uma nova licitação. Com os ajustes administrativos e jurídicos, a prefeitura agora prepara uma nova contratação e, até lá,

Nesta quinta-feira (29), as ações de fiscalização de velocidade com radar móvel acontecem nas seguintes vias: avenidas Farroupilha, Boqueirão, Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, avenida das Canoas e ruas Guilherme Schell e Açucena.