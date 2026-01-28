Trecho da BR-470 terá interdição total na Serra nesta quinta e sexta-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que haverá nova interdição total da BR-470, na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, nas noites de quinta-feira (29) e sexta-feira (30), para a continuidade das obras no quilômetro 193 da rodovia. A interdição da quinta-feira (29), ocorrerá a partir das 19h30, no sentido Veranópolis–Bento Gonçalves, e a partir das 20h30, no sentido Bento Gonçalves–Veranópolis, para a desmontagem do guindaste de grande porte utilizado no içamento das vigas metálicas do viaduto em construção no local.

Na sexta-feira (30), o bloqueio será realizado no período noturno para a remontagem do guindaste na extremidade leste do viaduto, etapa necessária para a continuidade das obras. A operação envolve a atuação de guindastes auxiliares sobre a pista, responsáveis pela montagem do equipamento principal, procedimento que exige a ocupação total da rodovia por razões de segurança.

As interdições ocorrerão exclusivamente no período noturno. Durante o dia, o tráfego na Serra das Antas seguirá operando em sistema de comboio, conforme os horários habituais, com a primeira liberação às 6h, no sentido Bento Gonçalves–Veranópolis, a partir da vinícola Cainelli.