Bloqueio da Ponte do Fandango na BR-153 inicia em fevereiro

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa que, a partir do dia 3 de fevereiro, será iniciada uma nova etapa das obras de reforma da Ponte do Fandango, localizada na BR-153 sobre o Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Para a execução plena dos serviços será necessária a realização do bloqueio total do tráfego sobre a ponte.



A retomada das obras na região foi viabilizada após a homologação do contrato com a empresa responsável pela operação da balsa, que garantirá a travessia do rio Jacuí durante o período de interdição. O transporte por balsa será gratuito para a população, garantindo a mobilidade local até a conclusão das intervenções.

A obra integra o projeto de execução de reabilitação no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (PROARTE). A reforma da Ponte do Fandango contempla o reforço estrutural dos viadutos de acesso, com ampliação da capacidade de carga do trem-tipo de 24 toneladas para o trem-tipo 45, conforme a legislação vigente. Além disso, para a prevenção de enchentes, a estrutura da ponte será elevada em 3,14 metros.



A próxima etapa abrange a execução dos serviços de demolição dos viadutos de acesso, reconstrução dos novos viadutos, elevação da estrutura metálica do vão central da ponte, construção de passarela externa para pedestres, que permitirá o alargamento das faixas de rolamento e recuperação do pavimento e da sinalização.