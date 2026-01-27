Parceria revitaliza mais de 70 passarelas no Litoral Norte do RS

Uma parceria público-privada (PPP) executou uma série de melhorias em passarelas e trapiches de acesso às praias de Atlântida, Capão da Canoa e Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Ao longo dos últimos meses, mais de 70 estruturas estão sendo atendidas em um trabalho contínuo de manutenção urbana.

As intervenções fazem parte de um acordo firmado com os municípios do litoral gaúcho, e integram um amplo plano de manutenção urbana voltado à temporada de verão. Além da revitalização, equipes da empresa seguem ativas durante todo o período de veraneio, realizando manutenção nos espaços que sofreram alguma depreciação causada por ação climática ou vandalismo.

Desde setembro de 2025, equipes técnicas da empresa Imobi atuam de na recuperação das estruturas, executando serviços de pintura, consertos e reformas estruturais. O trabalho segue, garantindo que os acessos às praias estejam em condições adequadas para receber moradores e turistas durante o período de maior fluxo.

O investimento nas obras ultrapassa R$ 100 mil, valor que representa uma economia direta para os cofres públicos municipais. "É sempre importante enaltecer as parcerias que dão sucesso, como esta com a Imobi, empresa que tem nos auxiliado bastante quando se necessita. Ainda bem que temos gente que faz esse tipo de parceria com o município", enfatiza o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Capão da Canoa, Ledorino Brogni.

Com impacto financeiro positivo aos cofres públicos, a iniciativa contribui para a conservação do patrimônio urbano, amplia a segurança dos usuários e fortalece a experiência das praias. Para o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Xangri-lá, Eduardo Jardim Alves, se consolida como instrumento de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, em benefício direto da coletividade. "As passarelas desempenham papel fundamental na promoção da acessibilidade, garantindo deslocamento seguro e digno, em especial às pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças", afirma.

"Temos um compromisso firmado com cada prefeitura, que envolve não apenas a revitalização dos espaços, mas também a manutenção contínua. Em contrapartida, realizamos a exibição de publicidade nas estruturas, com retorno apenas quando há comercialização. Ainda assim, nossa equipe operacional permanece permanentemente mobilizada para atender qualquer necessidade ou avaria nas passarelas", conclui Ricardo Silveira sócio-diretor da Imobi