Prefeitos de Novo Hamburgo e São Leopoldo se reúnem para discutir obras

Em uma situação inédita, os prefeitos de Novo Hamburgo e São Leopoldo, Gustavo Finck e Heliomar Franco, se reuniram com representantes das secretarias de Obras de cada município para alinhar iniciativas relacionadas a pautas comuns entre as duas cidades do Vale do Sinos: a manutenção da Casa de Bombas e as intervenções no Arroio Gauchinho, que delimita os territórios hamburguense e leopoldense. A reunião, realizada na sede da prefeitura de São Leopoldo nesta segunda-feira (26), contou também com a presença da diretora-geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), Cladis Magnani, e de engenheiros da autarquia.

Finck destacou a mobilização conjunta dos municípios para buscar recursos junto aos governos estadual e federal destinados a obras estratégicas na divisa entre as cidades, que, somadas, concentram cerca de meio milhão de habitantes. “É uma população muito grande que vem sendo impactada pelas enchentes e pela falta de compromisso de gestões passadas. Agora, junto com as nossas equipes, vamos intensificar ainda mais os esforços para garantir recursos e soluções com o apoio dos governos federal e estadual”, salientou Finck.

Heliomar agradeceu a presença de Finck e ressaltou o caráter inédito da união entre os dois municípios em torno de um objetivo comum. “Somos vizinhos e compartilhamos o mesmo problema. Por isso, estamos reunindo os técnicos e também o empenho direto dos prefeitos de Novo Hamburgo e de São Leopoldo para, juntamente com o Governo do Estado e a União, buscar uma solução definitiva para os alagamentos naquela região”, completou.

Entre os temas debatidos estiveram a ampliação da bacia de acumulação do Arroio Gauchinho, a manutenção conjunta da Casa de Bombas, a reforma da estrutura, o aprimoramento da rede elétrica do entorno — a fim de evitar o desabastecimento da estação em momentos críticos, demanda que será tratada junto à RGE “A partir deste encontro, vamos articular com o governo do Estado para que técnicos venham até aqui e conheçam de perto a realidade da área que marca o limite entre os dois municípios”, afirmou a primeira-dama e secretária de Assistência Social de São Leopoldo, Simone Dutra.