Pesca do camarão no estuário do Rio Tramandaí é liberada

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) liberaram a pesca do camarão-rosa no estuário do Rio Tramandaí. A pesca na região representa a principal atividade para a pesca artesanal no período de veraneio, período de aumento populacional. A combinação climática favorece o ciclo reprodutivo da espécie, que permanece em águas abrigadas até a migração para o mar.
Para a abertura da safra deste ano, a Secretaria Municipal de Pesca de Imbé foi responsável pela execução da biometria do camarão-rosa no estuário do rio Tramandaí, em conjunto com os pescadores artesanais locais. A biometria consiste na produção de relatórios técnicos que atestem a presença de camarões em tamanho e abundância suficientes para garantir uma boa safra, bem como para que a espécie complete seu ciclo biológico. Foram realizadas incursões nos principais locais de pesca, utilizando as técnicas e utensílios liberados para a pesca, aviãozinho e tarrafas.
Para o secretário municipal de Pesca, Giovani Pereira, foi uma satisfação contribuir com o relatório técnico para a abertura da safra 2026 do camarão-rosa na região, depois de uma safra passada praticamente inexistente por conta dos grandes volumes de chuvas de 2024 terem afetado a produção do crustáceo para a safra 2025. “Esse ano temos bons indícios de uma safra forte e próspera. Isso reafirma o compromisso do poder público de Imbé com a pesca e com os nossos pescadores e pescadoras”, destaca Pereira.
