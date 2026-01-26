Pesca do camarão no estuário do Rio Tramandaí é liberada

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) liberaram a pesca do camarão-rosa no estuário do Rio Tramandaí. A pesca na região representa a principal atividade para a pesca artesanal no período de veraneio, período de aumento populacional. A combinação climática favorece o ciclo reprodutivo da espécie, que permanece em águas abrigadas até a migração para o mar.

Para a abertura da safra deste ano, a Secretaria Municipal de Pesca de Imbé foi responsável pela execução da biometria do camarão-rosa no estuário do rio Tramandaí, em conjunto com os pescadores artesanais locais. A biometria consiste na produção de relatórios técnicos que atestem a presença de camarões em tamanho e abundância suficientes para garantir uma boa safra, bem como para que a espécie complete seu ciclo biológico. Foram realizadas incursões nos principais locais de pesca, utilizando as técnicas e utensílios liberados para a pesca, aviãozinho e tarrafas.